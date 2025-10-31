老外帶路！夢多、杜力玩翻高雄果嶺自然公園

▲老外調查團杜力(左)及夢多(右)到果嶺自然公園嶺玩起接飛盤、抓尾巴、黏巴球等遊戲。(圖／高市府提供)

[NOWnews今日新聞] 由高市府攜手LINE TODAY原創節目「老外調查團」特別前進於10月10日正式開放占地約70公頃的「高雄果嶺自然公園」，夢多（大谷主水）、杜力DOOLEY兩人在公園內一天體驗玩遊戲、賞鳥野餐、做瑜伽，他們也特別造訪因市長陳其邁一張美照爆紅的4號果嶺「邁邁椅」景點，一望無際的大草原景緻，令人心曠神怡。最新影片於今（31）日上午10時於LINE TODAY上架首播。

▲在景色優美的18號果嶺，挑戰雙人瑜伽。(圖／高市府提供)

「高雄果嶺自然公園」已於10月10日正式開放，占地約70公頃，是全臺首座由高爾夫球場再生的生態自然公園，園區保存超過2,600棵原生樹木，目前已記錄到超過50多種的特色鳥類棲息。這片過去需繳費才能入內的澄清湖高爾夫球場，如今搖身一變成為全民共享綠地。

夢多（大谷主水）、杜力DOOLEY兩人也自備道具一路走訪園區各大特色果嶺，從9號果嶺玩起飛盤、抓尾巴、黏巴球等闔家遊戲，勝負結果決定了交通方式：贏家有電動車搭乘到下個目的地，輸家則必須要跑步追上，趣味互動笑聲不斷。接著他們前往10號果嶺，在草地上野餐賞鳥，近距離感受園內豐富的自然生態。

▲果嶺自然公園十分適合出遊野餐。(圖／高市府提供)

他們也特別造訪因高雄市長陳其邁一張美照爆紅的4號果嶺「邁邁椅」景點，一望無際的大草原景緻，令人心曠神怡。最後，兩人來到景色優美的18號果嶺，挑戰雙人瑜伽，在微風與綠意中展開一場身心交流，並體驗「與大自然合為一體」的療癒時光。杜力笑著推薦：「來這賞鳥、看風景、運動以及休息都超適合！」夢多也直呼：「這裡不但超適合約會，也很適合帶家人來玩，尤其是讓小孩來放電，晚上一定超好睡！」

▲杜力與夢多俏皮合照。(圖／高市府提供)

園區規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，絕對是散步、健行及慢跑的好去處。歡迎市民與遊客一起到「高雄果嶺自然公園」體驗生態與生活交織的綠色日常。也邀請大家加入「高雄果嶺自然公園」臉書社團，分享在果嶺公園最自然的「美」一刻！

最新影片「高雄果嶺自然公園調查」，於今（31）日上午10時於LINE TODAY上架首播，11月1日（週六）晚間8點於YouTube平台「老外調查團」頻道播出，預計11月5日（週三）晚間9點於facebook平台的「LINE TODAY Taiwan」播出。

