老外沒包袱 美新世代研究員入台灣宮廟研究統戰課題
（中央社記者鍾佑貞、趙麗妍華盛頓／台中3日專電）美國研究員宋濟民走入台灣遶境的奇幻現場，眼前幼犬可愛到想伸手摸。友人急擋下，「這可是宮廟大哥寵物」。他動念研究廟宇又延伸至北京統戰，觀察到統戰牽涉幫派，台灣人研究起來有點危險，「我是外國人不怕」。
●追著狗走進宮廟：宋濟民的北京滲透調查之路
華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）研究員宋濟民（Ben Sando）史丹佛大學畢業後，又在喬治城大學拿了個亞洲研究碩士學位。「史丹佛＋喬治城」的學歷雖然不比耶魯哈佛鑲金，仍可想像不到30歲的宋濟民下一步不是國會幕僚，就是往國務院走。
像宋濟民這樣的新興研究員從智庫轉入公部門，華府不知有多少。但是他最近一篇「透過公開紀錄揭露台灣寺廟中的中共統戰網絡」，打破多年來美中博弈的高尚大研究框架，原來「華府青壯派成功記」，可以混搭對台灣廟宇文化及中共滲透樣態的研究。
韓國原是宋濟民的研究起點。但在朋友邀訪下，他2022年到2023年體驗嘉義城隍廟、萬華青山王，暗訪遶境到西螺太平媽祖文化祭，富饒又層層疊疊儀式、飽滿的顏色到樂聲，讓他把眼光從韓國移開，把自己走入台灣宮廟深處。
宋濟民10月中旬接受中央社採訪時，說話的方式可以截成兩大段，開場有些獵奇，話鋒一轉，往正經嚴肅的話題直去。
「一次我看到廟前有隻狗，我跟朋友說要摸一下，朋友急忙提醒，要我看狗主人手臂上的刺青」。
可以說，大哥的刺青開啟宋濟民人生的台灣宮廟幫派接觸史。他在現實生活中與宮廟主委的小孩互動，於虛擬的網路空間搜尋各種關於涉入廟宇的幫派英文文獻，再讀到北京「以情促融」統戰及滲透。
●「我是老外比較沒關係」
台灣人研究這些議題可能有些人身安全的顧忌，記者就知道一位以洋名行走江湖，連姓氏都不願曝光的台灣研究員。宋濟民倫敦出生，華府落腳，無包袱追宮廟與幫派、北京的關係。
「黑道（對台灣研究員來說）有點危險，當外國人其實比較可以研究。例如許多關於黑道的故事不是由台灣人寫下，而是由外國學者或是旅外的台灣研究員紀錄」，宋濟民說。
要深入了解「宗教、經濟與基層組織」構成的體系，零星研究、新聞報導、訪談及司法案例，仍無法讓宋濟民填補中共對台政治影響網絡中的空白。
他轉向「商業情報軟體」查詢企業與個人之間的私人經濟關係。這類軟體的供應商蒐集大量可公開查詢的企業登記資料。宋濟民得以搜尋與中共政治戰有關的個人或實體名稱，找出最終誰從特定企業中獲益。
●研究指統戰誘因結構 鎮瀾宮：信仰文化交流
宋濟民的研究聚焦在「鎮瀾宮」，以及中共如何與鎮瀾宮的高層建立關係。鎮瀾宮主辦的大甲媽祖遶境，對台灣人影響極大，尤其中部地區。他的研究發現，中共向鎮瀾宮和大甲媽祖遶境中最有權勢的領袖之一提供財務誘因。
宋濟民指出，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤目前受僱於一家在中國天津建設「媽祖廟文化園區」的公司，也帶台灣信徒前往中國媽祖廟參拜，並從中獲得經濟利益，顯示鄭銘坤赴中的動機，可能與一般台灣媽祖信徒不同。
他說：「我認為這是值得關注的事，也希望台灣人能理解，也許某些具影響力的廟宇領袖，如鎮瀾宮這樣的中心人物，正受到中國金錢或利益的引誘，可能影響台灣內部民意。」
產出近20頁的報告，資料來源多是中文，對宋濟民來說，有夠難做。他必須同時閱讀台灣和中國的媒體訊息，去理解中國內部如何報導這些宗教領袖。問題在於，中國內的相關報導往往不存在。
像鄭銘坤這樣比較知名的人物，中國媒體仍有報導他與王毅會面、或與國台辦主任見面的紀錄，使宋濟民得以拼湊、試圖接近全貌。不過另一項挑戰又來：要了解鄭銘坤在中國實際擁有什麼資產，絕非容易取得的資訊。
即使透過資料庫查找鄭銘坤，中國同名同姓的不只一位，還得逐一比對紀錄，再和網路上公開資訊比對，連結線索。不過僅靠資料庫不夠，還得做中文資料的比對與查證。所以這類研究必須結合中文能力與對台灣廟宇文化的理解。
宋濟民「多線辦案」的心力沒白費，這份報告是「全球台灣研究中心」近期點閱率最高的分析之一。不過，身在華府學術圈，人人都有「我下一份厲害的研究何時產出」、「我的Linkedin自介要放哪些連結」的壓力。
針對宋濟民的研究報告，鎮瀾宮透過文字稿表示，鎮瀾宮與天津媽祖文化園區合作方式，以提供廟宇建築、祭典科儀、經營管理及文化創意經驗為主，鄭銘坤代表鎮瀾宮交流工作經驗，無任何「雇傭」關係。
鎮瀾宮說，台灣宮廟系統常聘有顧問類職位，只是提供建議及資源為主，與公司聘任不同。天津媽祖文化園區也有分靈供奉「大甲媽」，前往中國媽祖廟參拜和一般廟宇一樣，都是信仰文化交流。
●八家將越受誤解越疏離 下份研究還原完整面貌
宋濟民新的研究方向，依舊離煙霧繚繞的宮廟不遠。他認為八家將長期遭汙名化，外界的理解太過扁平，他想寫篇分析呈現八家將更完整的面向。
他說：「許多台灣人對八家將有偏見，覺得他們沒受教育、製造問題。現在有人開始擔心，如果台海爆發危機，中國可能利用黑道或八家將製造騷亂，比如開槍或攻擊民眾。這種想法對他們不公平。」
宋濟民說，這些年輕的八家將或黑道成員，其實只是想找份收入、尋找歸屬感，受到懷疑的心情只會把他們越推越遠，更難融入社會。
例如，影集「零日攻擊」暗示這些年輕男性可能在中國攻擊時成為威脅。但多數人或許不了解，八家將是在民主制度下成長，可以說是天然獨的世代。宋濟民表示，八家將的老大或許與中國有往來及收錢，但那不代表八家將會聽令，為北京攻擊親友。「不可能的。」（編輯：陳承功）1141104
