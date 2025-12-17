老外生活智慧王？ 超商傘架當餐桌 街頭奇葩照曝光

台灣經常下雨，許多店家會在門口擺放傘架供民眾使用，近日有網友分享，在超商門口看到2名金髮外國人將傘架當作餐桌，直接席地而坐用餐，貼文曝光後，引發上萬人討論，對此行為，網友看法不一，有人稱讚兩人是生活智慧王，也有人認為這樣的舉動讓人觀感不佳。

網友在臉書社團「活網缺愛集散地4.0」上分享照片，只見2名金色頭髮的外國人將超商門口放置的傘架，當成普通餐桌來使用，還將咖啡放進裝雨傘的洞中，如同找到超穩杯架，接著就這樣旁若無人地坐在超商門口享用餐點。

貼文吸引上萬人按讚，網友反應不一，有人稱讚外國人創意十足，堪稱「生活智慧王」，「從沒想過傘架可以這樣用，有創意」、「充分利用，很棒的點子」、「杯架的部分太聰明了」、「學到了，傘架能放飲料」；但也有人吐槽此舉影響觀感，且會佔用本應放置雨傘的空間，相當不可取。

而傘架洞洞裝飲料的狀況，早在今年1月初就被PO上網討論過，當時有網友經過一間超商門口，發現傘架上有3杯飲料，以為有人亂丟垃圾，結果是不知情的遊客將傘架當成是飲料架。對此，有內行網友解釋，韓國許多店家禁止帶飲料入內，所以門口都設有飲料架，外觀與台灣傘架很像，也許是因為如此，才產生誤解。

