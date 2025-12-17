老外超商席地開吃！竟「把傘架當餐桌」畫面曝光

生活中心／楊佩怡報導

當午後雷陣雨或梅雨季節來襲，總能看見超商門口的傘架往往會被五顏六色的雨傘塞滿，不過傘架竟然還有別的用途？近日一名網友撞見便利商店外的傘架，變身成外國人的「小餐桌」，圓形的孔洞直接變成杯架，這有趣的一幕被發在網上後，立刻引起熱議。





兩名金髮外國人將便利商店外的傘架當餐桌。（圖／翻攝自臉書@「活網缺愛集散地4.0」）

近日有網友在臉書社團「活網缺愛集散地4.0」中，分享一張有趣照片。從畫面中可見，在台灣便利商店門口，2名金髮碧眼的外國人，坐在門外的階梯上，將一個黑色傘架當作餐桌，將微波食品和餐具擺在上面，超商的咖啡順勢擺進傘架的孔洞裡；不僅如此，且2名外國人正專注的使用筷子夾取食物，雖然動作顯得有些生疏，但能看出2人對異國文化的好奇與嘗試。原PO忍不住笑喊：「原來是餐桌呀，以為是傘架」。

不少網友直呼外國人是「生活智慧王」，不過也有人認為若是膚色不對，恐會引起爭議。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

照片曝光後，立刻引來上萬網友按讚留言，不少人笑喊「杯架快笑死」、「活這麼多年沒想過可以這樣用」、「雖然杯架很有創意，其實這行為蠻低能的，貪圖自己方便，有夠丟臉」、「還是得靠洋人出洋相」、「杯架真的剛剛好」、「解鎖新功能」。

不過也有網友認為，因為是金髮外國人才沒有被罵，「如果是金髮碧眼或日韓的就會被說有創意，如果是東南亞或中國的就會被說是沒家教....」、「要是中國人這樣子，肯定被亂噴」、「膚色對了 做什麼都很合理」、「若換成移工就被趕走了⋯⋯」、「洋人只要不是太誇張的錯誤和騷擾大家都得過且過」。

