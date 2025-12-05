老大哥在看著你！AI發展迅猛 北京藉此強化監控人民

即時中心／林耿郁報導

澳洲戰略政策研究所（ASPI）最新報告指出，中國政府正以「前所未有」的速度，運用AI強化對國民的監控、網路審查與社會控制，使北京得以用更低的成本，監控更多的人民；科技反而淪為強化監管與干預自由的幫兇。

無處不在！CNN報導，澳洲ASPI這份研究報告指出，中國政府已將AI應用於：自動化網路審查與輿論監控；全國多達6億支監視器的臉部辨識與行為偵測；群眾「聚集」、情緒與異常行為預測；以及包括警務、檢察、審判、矯正等整套刑事系統的AI輔助流程等多個面向。

報告描繪了中國刑事司法系統的AI化進程，包括大規模人臉與行為偵測。例如上海一區就計畫用AI鏡頭「自動發現、智慧執法」，包括群聚偵測與異常行為通報等；等於未來無論何時何地，只要該處有監視鏡頭，24小時都有AI在盯著每個人。

此外，AI的強大力量，讓人即使想靠方言隱藏真實意圖，未來也將無所遁形；報告特別指出，中國公司正研發多語言大型語言模型（LLMs），涵蓋維吾爾語、藏語、蒙古語與朝鮮語等。這些模型能更有效監控少數民族彼此間溝通內容、過濾或操控資訊流向，讓你即使「鄉音無改」試圖規避監控，監控者也能聽懂你到底在講什麼、謀劃什麼。

最近我方政府封禁小紅書，引發國內熱議與對岸的高度關注；報告點名，中國平台業者TikTok（抖音），會對政治敏感內容進行降權或封禁，並配合「國家敘事」進行內容排序。

騰訊的AI監測會控管用戶行為，為其建立「風險分數」分數越低越受「關愛」；百度更直接向企業、政府出售「內容審查」工具，你在手機、電腦上輸入的任何資訊，都會被這套系統一覽無遺、即時分析，並送到背後的監控者手上。

外溢：其他威權國家 開始採用中AI模型

ASPI警告，中國的監控AI科技，正被包括伊朗、沙烏地阿拉伯等國家逐漸採用，以作為對本國民眾的監控工具；也就是這套尖端新科技不只在中國，未來很可能會持續向外擴散，越來越多國家的民眾恐將受到限制、甚至是政治迫害。

對此，中國官方未回應CNN的詢問，但過往中方曾批評ASPI「缺乏可信度」，理由是部分資金來自美國、澳洲政府。

另一方面，國家主席習近平近期也強調，AI雖為網路治理帶來挑戰，但也提供新的支持途徑；「老大哥在看著你（Big Brother is Watching You）」，恐將從小說中的恐怖概念，成為被落實的真正威脅。

原文出處：快新聞／老大哥在看著你！AI發展迅猛 北京藉此強化監控人民

