老天不賞臉！相隔半世紀載人月球任務 阿提米絲Ⅱ發射被迫延後

美國太空總署宣布，阿提密斯二號升空期程受到天氣影響延誤，阿提米絲二號任務被視為五十多年來首次載人月球任務。 圖：美聯社/達志影像

半世紀以來首度執行的載人月球任務再度延後。美國太空總署（ NASA ）日前宣布，「阿提米絲二號」（ Artemis 2 ）原訂最快於 2 月 6 日升空，但受佛州太空海岸（ Space Coast ）周末預計出現異常低溫影響，關鍵測試作業被迫延宕，發射時程隨之調整。

根據《Space.com》報導，太空發射系統（ SLS ）火箭的「濕式彩排」（ wet dress rehearsal ）是載人任務正式升空前，必須完成的最後一項重大測試。該測試原定於 29 日晚間展開，任務團隊規劃於美東時間當晚 8 時左右進行初步就位，並同步啟動為期 49 小時的模擬發射倒數程序。然而，最新一波北極冷空氣南下，迫使相關作業延後約 2 天。

NASA 目前規劃於 31 日在相近時間重新啟動倒數流程，並以美東時間 2 月 2 日晚間 9 時作為濕式彩排的目標點火時刻（ T-0 ）。這項調整也使「阿提米絲二號」錯過 2 月發射窗口期的前 2 天，升空時間預計將不會早於 2 月 8 日。

NASA 在最新情況更新中表示，發射台上的人員與各項準備工作仍維持待命狀態，隨時可執行濕式彩排，但調整測試時程有助於確保演練順利推進，因為本週末的天氣條件並不符合發射需求。

報導指出，低溫天氣及其對 SLS 火箭與發射台地面基礎設施的影響，是 NASA 高度關注的關鍵風險之一。原因在於，SLS 所使用的固體火箭助推器（ SRB ）部分技術與組件源自太空梭時代並加以改裝。從時間點來看，原定於前一天進行的就位作業，正好落在「挑戰者號太空梭」災難 40 周年隔日；當年事故即因低於冰點的氣溫影響 SRB 硬體運作，最終導致任務在升空後爆炸，機組人員全數罹難。

「阿提米絲二號」任務被視為五十多年來首次載人月球任務，預計在為期約 10 天的航程中，搭載 4 名來自美國與加拿大的太空人繞月飛掠，為後續重返月球表面的載人登月任務奠定基礎。

