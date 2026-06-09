老天爺物理超度？閃電擊中大樓「順著網路線」直衝電腦，國外玩家崩潰：沒錢組新的
國外 Reddit 上一名網友近日於 PC 硬體討論區中貼出一張驚人的照片，他表示自己的 PC 主機板在雷雨夜遭到閃電雷擊摧毀，而導電媒介居然不是許多人以為的電源插座，而是「網路同軸電纜與網路線」，也讓他崩潰表示：沒錢組新的一台。
該名網友分享在深夜雷雨時，閃電打中公寓大樓，超高壓電順著外部同軸電纜進入室內，直接炸毀了他的路由器，隨後更通過連接的乙太網路的網路線直衝電腦，導致主機板網路埠和周圍元件直接嚴重燒毀，牆壁更留下一大片焦黑痕跡。由於該名網友預算不足，目前面臨無法重組新電腦的窘境。
而這起罕見硬體慘案也引起不少 PC 玩家討論，有自稱專業相關的網友看到照片後指出，這悲劇應該是人為施工疏失，因為原 PO 分享的有線電視和網路電纜戶外接頭，沒有連接好接地線，還被塗上油漆，代表當閃電擊中線路時，高壓電流無法導向地面，只能順著電纜一路衝進住戶家中。該名網友最後也提到，他正在向網路服務供應商追究賠償責任，但對方以「天災」為由表示一切都符合規定拒絕。
當然，許多人常誤以為只要使用防突波插座或不斷電系統（UPS），就能確保電腦在雷雨天萬無一失。這起事件也讓國外許多住家中沒有經過純光纖線路的玩家「解鎖了新的恐懼」，表示自己從來沒有想過網路線也能燒壞電腦，開始考慮為數據機和路由器也配備支援防突波的設備。
其他人也在看
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
伺服器電源+BBU需求引爆！「電源大廠」5月營收衝上174億元 昨股價叩關225元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導電源供應大廠光寶科（2301）昨（9）日公布新一期營收，其中五月份全球合併營收為174億元，月增4%、年增30%。光寶科說明，在...
梅雨再升級 台電提醒提早防範地下配電室淹水
受滯留鋒面及西南氣流影響，中部大雨陣陣，台電台中區處提醒民眾，趁天氣相對穩定時，注意防範位於地下室及配電室的電力設備淹水，並避免碰觸或撿拾遭強風豪雨吹損及樹木招牌打斷掉落的電線。 台電台中區處許
雨天上班機車通勤族神器！套上去「小腿以下全乾爽」1.3萬驚呼：真的讚
受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日下起豪大雨，讓不少通勤族感到困擾，尤其外出騎車，雖然有雨衣，但鞋子經常被雨水浸濕，有女網友分享花150元鞋套的使用經驗，讓她能在大雨中，雙腳仍能維持乾爽，大讚值得；貼文擁1.3萬按讚，更多達33萬次瀏覽，更引發網友熱議。
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
外資大砍917億要崩了？ 專家喊免驚：重點在流向
台股歷經重挫後隔日便狂飆1201點站回4萬4千點。但盤後外資卻驚人暴砍917億元，引發市場恐慌。分析師楊雲翔發文直言，關鍵在於產業趨勢與資金流向，更點名一檔被低估的PA功率放大器概念股，正迎來多頭爆發期。
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
《鳴潮》聯動《邊緣行者》原作編劇認證「正史」！露西後日談讓粉絲哭爆：補完了當年的遺憾
開放世界動作遊戲《鳴潮》在最新的 3.4 版本中，正式推出高人氣動畫《電馭叛客：邊緣行者》的夢幻聯動內容。不只是塞滿了《電馭叛客2077》的彩蛋，再次讓無數人落淚的露西和大衛後日談聯動等劇情，更獲得了原作編劇暨製作人 Bartosz Sztybor 的官方暗示，讓許玩家認為這是「正史」的一部分。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
台積電稱「不排除漲價」 手機、筆電恐變貴
[NOWNEWS今日新聞]全球晶片製造龍頭台積電（TSMC）表示，通貨膨脹正推高其營運成本，因此不排除調漲價格的可能性。由於台積電負責生產包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）以及蘋果（Apple）...
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
影/囂張！士林違停哥擋路「還向司機丟菸蒂」嗆：叫警察來找我
台北市士林區發生誇張行車糾紛。一名違停駕駛不僅阻礙公車通行，還朝司機丟擲菸蒂並出言挑釁，全程遭民眾拍下，引發網友撻伐。
黃鐙輝「賣光台積電」改押0050！「兩大優勢」全說了
財經中心／綜合報導曾憑藉戲劇《奇蹟的女兒》拿下第54屆金鐘獎「迷你劇集男配角獎」的男星黃鐙輝，戲外對於投資相當有想法；他過去相當看好台積電（2330），甚至揚言會緊抱台積電不賣，但2024年卻將手上的台積電股票全賣光，並反手重押「這檔ETF」。他日前上節目還透露，自己的理財觀念發生改變，坦言自己不再害怕背負3000多萬的房貸，更打算利用「這一種財務邏輯」，實現資產穩定增值，希望能實現15年後月領30萬元的目標。