老天爺物理超度？閃電擊中大樓「順著網路線」直衝電腦，國外玩家崩潰：沒錢組新的

國外 Reddit 上一名網友近日於 PC 硬體討論區中貼出一張驚人的照片，他表示自己的 PC 主機板在雷雨夜遭到閃電雷擊摧毀，而導電媒介居然不是許多人以為的電源插座，而是「網路同軸電纜與網路線」，也讓他崩潰表示：沒錢組新的一台。

許多網友意外，網路線居然會成為幫兇。（示意圖，圖源：Getty Images）

該名網友分享在深夜雷雨時，閃電打中公寓大樓，超高壓電順著外部同軸電纜進入室內，直接炸毀了他的路由器，隨後更通過連接的乙太網路的網路線直衝電腦，導致主機板網路埠和周圍元件直接嚴重燒毀，牆壁更留下一大片焦黑痕跡。由於該名網友預算不足，目前面臨無法重組新電腦的窘境。

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而這起罕見硬體慘案也引起不少 PC 玩家討論，有自稱專業相關的網友看到照片後指出，這悲劇應該是人為施工疏失，因為原 PO 分享的有線電視和網路電纜戶外接頭，沒有連接好接地線，還被塗上油漆，代表當閃電擊中線路時，高壓電流無法導向地面，只能順著電纜一路衝進住戶家中。該名網友最後也提到，他正在向網路服務供應商追究賠償責任，但對方以「天災」為由表示一切都符合規定拒絕。

當然，許多人常誤以為只要使用防突波插座或不斷電系統（UPS），就能確保電腦在雷雨天萬無一失。這起事件也讓國外許多住家中沒有經過純光纖線路的玩家「解鎖了新的恐懼」，表示自己從來沒有想過網路線也能燒壞電腦，開始考慮為數據機和路由器也配備支援防突波的設備。