老天爺開始收人！急診室OHCA接連不斷 醫護淚勸：生死兩相安需「先做好準備」

隨著氣流強襲、氣溫陡降，急診室也進入了最殘酷的時刻。一名急診科醫師在臉書粉專發文感嘆，每當天氣變冷，往往就是「老天爺在收人的日子」。他透露上周五（26日）急診室接連出現多起「到院前心肺功能停止（OHCA）」個案，醫護在生死邊緣目睹家屬的不同反應，感悟到「事先溝通死亡」的重要性。

該名醫師分享了當天2起案例，其中一名伯伯早晨還與妻子通電話，僅提到有點食慾不振，未料妻子回家時，伯伯已倒臥在地。送醫急救無效後，妻子在診間哭到不能自已，崩潰喊著：「一句話都沒有交代，這要我怎麼過下去？」醫護只能拍肩安慰，告訴家屬「至少伯伯走的時候沒有痛苦」。

另一名癌症患者在感到全身無力、送醫途中失去意識，急救不到10分鐘後，家屬便決定放手。雖然妻子同樣滿臉淚水，但因雙方先前已有心理準備，且患者曾親自交代「時間到了就放手」，家屬在哀慟中仍能保持坦然，讓患者平靜地走完最後一程。

「死亡是無聲無息的，它從來不會等你準備好才降臨。」該醫師感性表示，在急診室待久了，看過太多遺憾，因此呼籲民眾應趁平時與身邊的親人談論生死、做好規劃。

