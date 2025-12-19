老夫妻光復洪災失聯3個月！兒守現場「陪怪手層層開挖」 盼早日找到雙親

馬太鞍溪發生嚴重洪災，造成19人死亡。圖／花蓮縣社區大學空拍教師簡嘉信提供

2025年9月花蓮光復鄉發生洪災至今3個月，還是有人下落不明，失蹤林姓夫妻的兒子，每天都守在事發菜園附近，陪著怪手層層開挖，卻仍然不見雙親蹤影。目前挖掘工程由縣府聘用怪手協助搜尋，花蓮縣消防局長吳兆遠表示，尊重家屬意願，只要有需要會持續協助。

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災9月發生至今將近3個月，目前仍然有5人失聯。15日搜救人員在當地掩埋車輛一帶挖出衣物、包包，隨後又發現一塊疑似長15公分、寬約5公分的遺骨，立即通報警方、鑑識單位，骨骸經鑑定後確定並不是人骨。

廣告 廣告

林姓夫妻的女兒指出，今年10月間，雖然發現父母的車子，但沒有看到遺體，直到15日挖出衣物，哥哥一眼就認出是父母的物品，當發現遺骨時以為已經找到父母，但鑑定結果令人遺憾。花蓮地檢署18日表示，由於該骸骨並非人骨排除刑案，案件結案。

事實上，花蓮縣消防局長吳兆遠指出，花蓮馬太鞍溪洪災的5失蹤者中，自強路高男、失聯的高教授家屬皆表達不需搜尋，張姓婦人家屬則說會自行處理，不需要縣府協助。目前挖掘工程僅派出一台怪手，以1個月為一期，協助搜尋林姓夫妻，家屬盼望能延長聘期，並改用大型挖土機，因為實際挖掘深度達到2公尺。吳兆遠指出，搜尋地點從佛祖街、工寮往河堤下游延伸，尊重家屬意願，只要有需要會持續協助。



回到原文

更多鏡報報導

沙烏地阿拉伯下雪了！沙漠被厚雪覆蓋 驚人奇景曝光

沒名牌穿了！台灣霸王餐網美「囚服出庭」狼狽畫面曝 做1事遭法官怒斥

世界末日降臨？天降「血雨」海水染成鮮紅色 驚悚畫面曝光