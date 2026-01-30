老夫妻原定環遊世界⋯獨生女離婚帶孫回家啃老 3年燒完爸媽退休金

一對退休老夫婦為了幫忙回娘家求助的獨生女，將退休金拿出來幫忙貼補生活開銷與育兒費用，財務面臨崩盤。（示意圖，photoAC）

日本一對夫婦原以為後半輩子衣食無憂，認為已經還清房貸，且手握5百萬退休金，終於能放下重擔出國旅遊，過上悠閒的銀髮生活。沒想到失婚的獨生女帶著2歲小孩投奔娘家，由於女婿失聯且女兒工作不穩，家庭經濟支柱瞬間壓在兩位長輩肩上。

日本網站THE GOLD ONLINE報導，山本夫婦規劃退休後可月領23萬日圓（約新台幣4.6萬元）年金，且房貸已清償，能優雅地展開第二人生。不料，獨生女突然帶著外孫搬回同住，透露丈夫失蹤且決定離婚。

退休夫婦為跑回娘家的獨生女和外孫花費多少？

夫婦為了幫女兒度過難關，不但要負擔基本開銷，還得支付育兒用品、家電更新及轉學等雜支，女兒雖然想自立，卻因要照顧幼童只能打零工，微薄的薪水根本應付不了生活，短短3年，老夫妻辛苦存下的2500萬日圓退休金，竟然已經花掉快1000萬日圓（約新台幣200萬元）。

廣告 廣告

看著存摺數字不斷縮水，山本太太面對入不敷出的現實感嘆，現在每一分錢都是為了家庭生存，原本想周遊列國的旅費與興趣的花費，只能挪來支應日常生存開銷，即便每天看著孫子的笑臉感到幸福，但財務的沉重壓力卻是真實的。

「老後赤字」現象在日本有多嚴重？

這種「老後赤字」現象，在日本高齡社會日益嚴重。根據日本總務省《家計調查（2024年）》數據顯示，無業高齡家庭每個月支出通常大於收入，專家警告如果退休計畫沒考慮到家人出重大變故的風險，很容易陷入經濟泥沼。

更多鏡週刊報導

36歲啃老男嫌5千太少「砍父母37刀」！ 女主播痛罵：真的不是人

啃老逆孫當街街暴打75歲失智嬤 誇張畫面全曝光

養一隻狗花掉400萬！ 35歲啃老女「以狗為名」狠榨老父一半退休金