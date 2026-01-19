老夫妻各身中逾10刀陳屍客廳 警：獨子涉案、追緝中

新北蘆洲發生凶殺命案。（圖／東森新聞）





新北蘆洲發生凶殺命案，1對老夫婦陳屍在家裡，兩人全身各有10多處刀傷，手部有抵抗搏鬥的痕跡。婦人表妹想約喝茶打牌卻找嘸人，報警才曝光凶殺案，警方認定死者兒子涉有重嫌，犯案後騎車逃逸，還更換交通工具，機車內被查扣一把開山刀，老夫婦最後身影曝光，警方現婦人頭部被重擊，嫌犯棄車往南部逃，兒子狠心殺害攻擊父母頭部畫面也曝光，警方全力追查中。

命案當晚，17日，喪命老夫妻的獨子穿著藍色外套，從住家走出來，當晚他沒再回家過，隔天老夫妻就被發現陳屍在住處，警方封鎖現場進行採證調查，命案會曝光，全是因為親戚找不到人。附近鄰居：「就是因為她每個禮拜，都會去她妹妹那邊玩，消遣打撲克牌，她妹妹就說欸奇怪，今天怎麼沒有打電話來。」

當下親戚打電話、敲門都沒有回應，最後找來鎖匠同步報警，卻是發現老夫妻倆倒臥在客廳，兩個人各有10多處刀傷。包含太太的背部、後腦、左右手，丈夫的後腦左手，而且還有抵抗搏鬥的跡象。蘆洲所所長許哲源：「手有明顯有接刀的刀傷，女死者的頭部有嚴重的挫傷。」

法醫高大成：「我想照理說可能是這樣，他先把他爸媽打昏，要拿錢要幹嘛之後，爸媽又醒過來，醒過來之後沒辦法了，就拿刀去殺。」

警方鎖定夫妻的36歲兒子涉有重嫌，調查發現，17日晚上，遇害老夫妻9點07分回家，過不到半小時，涉案的兒子離開但卻形跡可疑，從新北蘆洲騎車到三重區，9點40把機車丟在路邊，10點再搭計程車離開，接著徒步逃逸。事後警方也在機車內，查扣一把開山刀，似乎還有清洗過。死者房東：「是有聽我姪兒在講說，傍晚九點多有聽到吵雜聲啦，就是頂樓會乒乒乓乓啦。」

是什麼原因痛下毒手，夫妻倆平常和兒子同住，目前警方調閱監視器展開追緝，要追出命案真相。

