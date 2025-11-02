老夫妻提水果「牽手過馬路」 遭酒駕女撞雙亡

新竹市 / 綜合報導

酒駕肇事奪走兩條人命！今(2)日接近中午11點多，一對老夫妻從新竹市竹光路附近的住家出門，手牽著手過要馬路，但兩人沒走斑馬線，隨即遭一輛疾駛而來的電動車撞上，老夫妻傷勢嚴重，當場失去生命跡象，送醫後仍然宣告不治，肇事的洪姓女駕駛，酒測值高達0.87，她向警方供稱自己前一晚在家喝酒，疑似酒還沒退。但酒測值超標，還害死兩條人命，也被依公共危險、過失致死罪嫌移送法辦。

老太太提著一大袋水果，挽著丈夫的手穿越馬路，但兩人隨即發現，有車輛疾駛而來，老夫妻驚慌失措試圖閃避，但還是遭電動車迎面撞上，救護車十萬火急趕到現場，遭撞的老夫妻倒在地上，傷勢嚴重當場失去生命跡象，肇事的女駕駛，則被警方逮捕，因為她的酒測值高達0.87。

目擊民眾說：「(老夫妻)，他就是要橫越那個，他就是橫越(馬路)，然後那個特斯拉就直接撞飛，應該開得滿快的，鄰居說大概撞飛，整個飛出去兩三公尺，所以下來整個人是不動的。」記者VS.目擊民眾說：「(駕駛有晃晃這樣子嗎)，我看是沒有什麼晃。」

老夫妻買的水果，還散落在馬路上，車禍意外就發生在，新竹市北區竹光路上，今日中午11點多，老夫妻從住家出門，但兩人過馬路時沒走斑馬線，遭撞擊身亡，肇事的洪姓女駕駛，則向警方供稱，她從桃園前往新竹工作，前一天晚上在家喝酒，聲稱是酒還沒退。

新竹市警局交通隊交安組長王繕逢說：「追撞行人吳姓男子及其妻子林姓女子，造成兩人死亡，，洪姓駕駛有喝酒情事，全案將依公共危險致死罪，移請新竹地檢署偵辦。」儘管洪姓女駕駛聲稱喝酒的時間點，並非在開車前，但酒駕上路害死兩條人命，還是被依法送辦，為自己的行為付出代價。

