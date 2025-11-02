老夫妻牽手過馬路 遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

新竹市竹光路發生一起嚴重車禍，造成一對80歲吳姓老翁和75歲林姓妻子當場死亡。據了解，這對老夫妻疑似為了走捷徑而違規穿越馬路，不幸被一輛40歲洪姓女子駕駛的特斯拉轎車撞飛。更令人震驚的是，肇事女駕駛酒測值高達0.87！

事發當天上午11點，救護車抵達新竹市竹光路現場，發現兩名傷者倒在路中央，情況十分危急。竹市消防中山分隊小隊長劉家豐表示，救護人員到場時，兩名傷者因重大創傷，已經皆為OHCA(到院前心肺功能停止)的狀況，後續加派救護車及消防車人員到場支援。現場留下大量血跡及輪胎壓痕，柏油路面近乎被血染紅，情況十分慘烈。

據了解，這對老夫妻是剛從住家走出來準備外出，手牽著手要穿越馬路。當他們看到左邊來車時，嚇得慌張小跑步想逃離，但已來不及閃避，瞬間被特斯拉撞飛。兩人全身多處開放性骨折，傷勢過於嚴重，經搶救後仍宣告不治。

目擊民眾描述事發經過時表示，看到老夫妻被撞後一直在哀號，撞擊力道非常大，認為特斯拉應該開得蠻快的，人被撞飛出去兩三公尺，倒地後就不再動彈。肇事的藍色特斯拉擋風玻璃被撞出一個大洞，顯示撞擊力道之強。

事故調查發現，事發地點距離正規斑馬線僅70公尺，但這對老夫妻疑似為了走捷徑，選擇直接違規穿越竹光路到對面，不幸遇上酒駕車輛。事故發生時，老夫妻提著的水果散落一地，兩人的生命也在這一刻戛然而止。

