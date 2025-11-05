老夫妻相依為命！桃園男是毒駕累犯「吸7顆菸彈」害命 桃院裁定羈押2月

記者羅欣怡／桃園報導

黃男駕駛的白色轎車擦撞小貨車，造成戴姓駕駛死亡。（圖／翻攝畫面）

桃園33歲黃姓男子，3日晚間駕駛白色轎車，行經桃園市龜山區忠義路，因毒駕精神恍惚，高速撞擊同向並行的小貨車，造成67歲駕駛戴男卡在駕駛座上慘死。黃男今年4月才因毒駕判刑3月，又有多個通緝案在身，桃園地院今（5）日裁定羈押。

黃男3日開車行經忠義路，與戴姓小貨車駕駛分駛在兩個車道的白色轎車和小貨車，突然白車往右一偏，被擦撞的小貨車彈飛，整台車失控側滑，後方車斗撞擊路邊電桿，車身瞬間解體，零件炸開四處噴散，小貨車車頭嚴重變形，戴男卡在駕駛座上，已經沒有生命跡象，送醫不治。

小貨車甩尾撞路燈，車身瞬間瓦解。（圖／翻攝畫面）

警方表示，黃男酒測酒測值為0，但他精神恍惚明顯有問題，在車上副駕駛座上查獲依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）8顆、電子煙桿主機2支，其中7顆煙彈已施用過，研判毒駕惹禍。全案依過失傷害致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，警方將報請檢察官申請羈押禁見，向上溯源毒品來源。

33歲黃男今年4月已毒駕遭判刑，這次再害一條命。（圖／翻攝畫面）

法官審酌黃男今年4月27日有施用毒品駕駛動力交通工具被查獲，6月由法院判處3月有期徒刑，此次再度施用二級毒品後駕駛自小客車上路，對公眾致生危害甚鉅，並造成被害人死亡之結果，參以其曾經各地檢署通緝多次，又涉犯3年以上有期徒刑之罪，堪認有逃亡之虞，有羈押之必要，裁定自今日起羈押2月。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

