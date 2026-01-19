老夫妻賣餅35年！啃老逆子每月拿5000「想加碼」遭拒 抓狂連劈37刀弒親

記者莊淇鈞、羅欣怡／新北報導

新北市蘆洲區36歲廖聰賢退伍後打零工維生，生活開銷全由經營小貨車蔥油餅的父母承擔，自己在家當啃老族，每個月還有5000元零用錢。17日，廖男疑似想「加價」遭到父母責罵拒絕，廖聰賢長期堆疊的負面情緒一下爆發，拿出預藏好的開山刀，對父母共砍37刀奪命。但警方表示，廖男說詞反覆，真正的行兇動機還要進一步釐清。

廖聰賢17日深夜犯案後騎車逃逸，中間頻設斷點躲避警方追查。（圖／記者莊淇鈞攝影）

據悉，退伍後以打零工維生的廖聰賢沒有固定收入，沒工作時就靠父母養，是個標準的啃老族，這幾年爸媽每個月只給5千塊零用錢，有時候還沒給，廖聰賢認為不夠，爭取多次都沒有下文。

老夫妻遇害當天上午還在三重擺攤賣蔥油餅。（圖／翻攝畫面）

前天（17日）廖聰賢又開口要錢，原本還被拒絕，5000元到手後又要父母加碼，被拒絕就抓狂犯下這件弒親逆倫案。但廖聰賢說詞反覆，原本表示先殺媽媽，但後又改口先殺爸爸，犯案的真正動機還要再釐清。

遭逆子砍死的廖翁在神壇兼職乩身服務信眾。（圖／翻攝自神壇臉書專頁）

警方表示，廖聰賢於17日21時許逃逸，於18日13時接獲報案，經投入80名警力組成專案小組、報請新北地檢署指揮偵辦，歷經27小時不眠不休積極偵辦，於19日18時許查獲犯嫌。後續將深入釐清犯案過程、動機及手法，依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

