老夫妻送報遭熊「瘋狂撕咬」！恐怖瞬間曝光…男揮拳擊退

日本近期多地頻傳黑熊沒有按時冬眠，闖入市區攻擊民眾的事件，讓地方政府高度警戒。今（4）日清晨，富山縣傳出民眾遭熊攻擊的事件，其中富山一對高齡送報夫妻檔在住宅區遇襲，臉部與手臂多處受傷，現場血跡斑斑。值得慶幸的是，一名30多歲男子聽到慘叫後衝出家門，徒手將熊擊退，成功救下老夫妻。





一對老夫妻在清晨要出門送報時，遭熊隻攻擊，臉部與手臂大量出血。（圖／翻攝自Ｘ＠@news24ntv）

根據《日本放送協會》報導，事件發生在凌晨2時30分左右，地點位於富山縣的某住宅區。當時75歲老翁和70歲老婦如往常一樣清晨出門送報，卻突然遭一隻身長約1公尺的熊隻攻擊，夫妻倆被熊壓制、抓傷，臉部與手臂大量出血，雖然意識清醒，但傷勢不輕。

附近男子聽到慘叫聲立刻衝出門查看，情急之下徒手揮拳，成功擊退熊隻。（圖／翻攝自Ｘ＠@news24ntv）

附近一名30多歲男性居民表示，當時先聽到淒厲的慘叫聲，便立刻衝出門查看，卻看到熊隻壓在老翁身上，老婦則臉部朝上倒臥在一旁。他情急之下徒手揮拳，成功擊退熊隻，才讓老翁脫困。他回憶那短短數秒，「只聽到老婦一直喊『孩子的爸，你還好嗎』」現場玄關前沾滿血跡，空氣中還瀰漫著濃重的熊腥臭味，畫面非常可怕。

警方與獵友會獲報後立即展開搜捕，但仍未找到熊隻，市府表示已加強巡邏。（圖／翻攝自Ｘ＠@news24ntv）

警方與獵友會獲報後立即展開搜捕，但截至當地上午仍未找到熊隻，居民擔憂牠仍在附近徘徊。當地民眾指出，事發地點周邊有小學、中學及幼稚園，市府也表示已加強巡邏，並會在學童上下學時段提升警戒，同時提醒居民提高警覺。近期市區道路也曾發現疑似熊糞，顯示熊隻多次靠近民宅。





