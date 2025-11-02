老夫妻過馬路 遭酒駕撞死

新竹市竹光路二日上午十一時許發生嚴重車禍，一名洪姓女駕駛酒後開著特斯拉轎車，撞上未依標誌橫越馬路的一對老夫妻，救護車趕抵現場時，老夫妻當場失去生命跡象。(圖由新竹市消防局提供)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市竹光路二日上午十一時許發生嚴重酒駕車禍，一名洪姓女駕駛酒後開著特斯拉轎車，疑未注意車前動態，撞上未依標誌橫越馬路的一對老夫妻，民眾立即報案，救護車趕抵現場時，老夫妻全身多處開放性骨折，兩人當場失去生命跡象；經送醫後，七十五歲林姓婦人及八十歲吳姓老翁均不治身亡；警方獲報到場，駕駛洪女經酒測，酒測值達零點八七，遭警帶回偵辦，依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

新竹市消防局指出，二日中午十一時許接獲報案，指出竹光路往公道三路方向發生車禍，現場疑似轎車撞上行人，兩名行人倒地不起，消防局立刻派遣五車十一人趕往現場，林翁與吳婦都因創傷失去生命跡象，立刻將兩人送醫急救。

廣告 廣告

新竹市竹光路二日上午十一時許發生嚴重車禍，一名洪姓女駕駛酒後開著特斯拉轎車，撞上未依標誌橫越馬路的一對老夫妻，救護車趕抵現場時，老夫妻當場失去生命跡象。(圖由新竹市消防局提供)

由於案發現場在人來人往的要道上，馬路上血跡斑斑，畫面令人觸目驚心。根據監視器畫面，吳姓夫妻當時從巷子緩慢走出，距離斑馬線約七十公尺，因此兩人直接穿越馬路，欲跨越中央分隔島時，洪女開著藍色特斯拉高速駛過，兩人雖有側身閃躲，仍不慎遭車撞上，由於撞擊力道非常大，導致特斯拉副駕駛前車窗直接破了一個大洞。

警方初步研判，這起車禍肇因於洪女喝酒駕車，且「應注意、未注意」，而吳姓夫妻未依行人標線或標誌穿越馬路，才不慎釀禍，洪女被警方帶回偵辦。

（喝酒不開車，開車不喝酒。）