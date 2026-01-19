老夫妻遭逆子砍死 2人遇害當天擺攤賣蔥油餅身影曝光

記者莊淇鈞／新北報導

老夫妻遇害當天上午還在三重擺攤賣蔥油餅。（圖／翻攝畫面）

蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人合計遭劈砍37刀慘死， 36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈殺死雙親後逃逸。這對夫婦每天早上約10時許，會開著小貨車到三重仁愛街某定點販售蔥油餅，夫妻倆遇害當天辛勤擺攤的畫面稍早曝光。

據了解，這對被逆子殺害的老夫妻三重區仁愛街大埔鐵板燒前經營「小貨車蔥油餅」，平日都是上午10時許擺攤，賣完就回家，很多當地人從小吃到大，1份賣25元價格實惠，這對夫妻態度又很細心客氣，廣受顧客們推崇，被封為隱藏版銅板價美食。

夫妻倆經營的「小貨車蔥油餅」，在Google Map上評論上擁有4.9的高分，客人們好評如潮提到「老闆桿出來的蔥油餅又Q又好吃，老闆娘態度客氣，都很細心詢問要加什麼醬料」、「數十年如一日，只賣兩種口味卻深受歡迎，現做的蔥油餅，餅皮香酥，搭配獨家辣醬，簡單卻不簡單。」，更有人認為是回憶的味道，「陪伴我長大的點心，味道沒變」。

因家人多次聯繫不上廖翁與許婦這對老夫妻，因此昨天中午12時許前往2人住處並撥打電話，但屋內有手機鈴聲響，但卻無人接聽，驚覺有異立即報警求助，警方會同鎖匠開門後，發現廖翁與妻子許婦2人均身中10多刀倒臥在客廳，且地面上有大片血跡，已經明顯死亡。

檢警當時初步相驗後發現，廖翁的後腦、左手、左手肘有至少24處刀傷，其中雙手中刀，明顯有抵抗、搏鬥跡象，許婦則是後腦、背部、左右手有至少13處刀傷，2人共被劈砍超過37刀，砍劈處幾乎刀刀見骨，明顯有抵抗、搏鬥跡象，鑑識人員採證時，也因現場滿地血，幾乎沒有可以站立的地方，可見2名死者體內血液幾乎流乾。而廖男犯案後，將機車停在三重後搭計程車逃逸，警方仍在持續追緝中。

