老夫妻陳屍家中「刀刀要命」 獨子落網坦承犯案

新北蘆洲發生一起老夫婦遭兒子殺害命案。老夫妻陳屍住家客廳，全身有10多處刀傷，死亡時間將近一天。夫妻倆的獨子在案發當天離家後，騎車前往三重，並將機車棄置在路邊車格，逃亡2天後落網。根據鄰居表示，兒子多次因金錢問題與父母起衝突，但實際殺害親生父母的犯案動機，警方仍在釐清中。

18日中午12時多，親戚站在公寓前神情焦急，因為長時間聯絡不上人而報案。警方帶著鎖匠破門後，赫然發現老夫妻陳屍屋內，死亡時間已將近一天。

附近鄰居表示：「他們家屬在對面，3個坐在廟那裡就在哭啊，問了才知道，不是自殺，好像是凶殺。」

附近美髮廳業者說：「就是因為他每個禮拜，都會去他妹妹那邊玩，消遣、打撲克牌，他妹妹就說，欸奇怪，今天怎麼沒有打電話來。」

警方第一時間封鎖現場採證調查。老夫妻倒臥在客廳，兩人傷勢嚴重，各有10多處刀傷，明顯已經死亡。太太的背部、後腦、左右手都有傷勢，丈夫則是後腦、左手受傷，且有明顯抵抗、搏鬥跡象，疑似曾徒手接刀，警方因此鎖定夫妻的36歲獨子涉有重嫌。

根據了解，死者生前最後一個去的地方，是一間距離住家車程約10分鐘的宮廟，停留3個多小時後返家。

17日晚間9時07分，老夫妻返家後不到半小時，涉案的獨子也隨即離開，並棄車逃逸。警方在機車內查扣一把疑似清洗過的開山刀。

死者房東表示：「是有聽我姪兒在講說，17號傍晚9點多，有聽到吵雜的聲音。」

蘆洲分局副分局長林子翔：「至於他犯案的動機，我們在訪查鄰居過程中，曾聽聞兒子數度向父母索討金錢，是否涉及財務問題，仍需進一步深度釐清。」

家屬悲痛萬分，警方已將涉案的老夫妻獨子逮捕到案，持續調查中。

