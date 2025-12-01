老夫妻「砸190萬爽玩」GG了 「600萬退休金」竟不夠花！

國際中心／江姿儀報導



結束職業生涯、放下經濟重擔後，迎來退休生活，不少人都會開始規劃旅程，以一趟異國之旅來放鬆身心。不過日本1對6旬夫妻年輕時忙於工作、家庭，存了3000萬日圓（約新台幣603萬元）的退休金。夫妻倆退休後，爽花950萬日圓（約台幣190萬），搭上豪華郵輪環遊世界3個月。沒想到結束奢華之旅後回國，卻因醫療費、物價上漲而相當後悔。





日本老夫妻退休後爽花190萬搭郵輪環遊世界3個月，回國半年就後悔了。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

根據日本《 THE GOLD ONLINE 》網站報導，居住在神奈川縣的68歲齋藤克彦（化名）表示，年輕時要負擔房屋貸款、育兒開銷大，經濟壓力大，因此他忙於工作，沒有空閒時間出遊。如今房貸還清、孩子長大，他也累積了3000萬日圓（約新台幣603萬元）的退休儲蓄。於是他與65歲老婆春江（化名）展開環球郵輪之旅，豪砸950萬日圓（約台幣190萬），耗時3個月漫遊亞洲、中東、歐洲和美洲，享受退休人生。

老夫妻回國半年，醫療支出增加、物價持續上漲，退休金不夠用。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

然而回國後才過半年，夫妻倆健康狀況不如以往，就醫次數增加，反覆住院、出院，每個月醫療費飆升近5萬日圓（約台幣1萬）。不僅醫藥費漸漲，住宅也因老舊，電器、管線都出現問題，需花錢修繕、翻新。此外，近年物價持續上漲，餐費、電費與瓦斯費等生活開支增加，再加上居民稅、醫療保險費、醫療費用、房產稅、管理費等支出，僅靠夫妻倆每月21.5萬日圓（約新台幣4.3萬元）的養老金根本不夠。為了補貼家用，春江每週還要打工3天。談及奢華郵輪之旅，他們提到途中曾遇上1對「環遊世界三次」的夫婦，了解到對方是靠著房地產收入，才明白「別人的經濟狀況和我們不一樣，我們這次算是一次性花光積蓄。」，忍不住感嘆「這將是我們第一次也是最後一次進行如此奢華的旅行」。









原文出處：6旬夫妻「爽砸190萬」環遊世界3個月 回國半年「600萬退休金」竟不夠花！

