老夫婦揭真相！3學生默默救助受傷長者 宜蘭國中：讓世界多了點溫暖

記者林盈君／宜蘭報導

29日下午，一對老夫婦走進宜蘭國中學務處，他們表示，稍早在宜蘭河濱公園土坡場，有一位長者受傷倒地、頭部流血，一度無法自行起身，當時有3名宜蘭國中學生見狀，隨即上前協助，扶起長者後撥打救護車，直到患者順利上擔架後才離開。老夫婦當時拍下3學生的照片，經校方確認，為校內904班的劉昊均、黃子恩、藍浚愷3位同學，校方也讚許「謝謝他們讓這個世界多了一點溫暖」。

宜蘭國中劉昊均、黃子恩、藍浚愷3位同學，熱心救助長者。（圖／翻攝宜蘭國中臉書）

據了解，昨天下午，3名學生路過河濱公園土坡場，見到一名長者受傷倒地，立即上前協助，不但幫忙叫救護車，還陪伴長者直送醫才離去。附近的一對夫婦見狀，將3名熱心的學生拍下，並前往學校告知3學生如此熱心助人。事後學校也向學生詢問，證實當時3人要去打球的路上，發現有人倒臥於地，雖然對方意識清楚，但已無法行動，因此緊急通報救護單位並在旁協助。

對此，宜蘭國中也讚許3名學生，在緊急狀況下，能夠冷靜判斷、主動伸出援手，展現了難能可貴的同理心與責任感，值得大大的肯定，最後校方也表示「謝謝他們讓這個世界多了一點溫暖」。網友們也紛紛表示「老夫婦把三位同學拍的很好看」、「這才是教育的本質。給這三位同學們掌聲鼓勵」、「樂於助人的孩子很優秀，棒棒的！」、「願所有的孩子以此為榜樣，都有一顆熱心助人的心」。

