老夫婦賣餅養家 獨子啃老度日

新北市逆子弒親案，36歲男子廖聰賢殘忍殺害雙親，他退伍後曾打過零工、長期無業在家，名符其實「啃老族」。廖父白天經營蔥油餅餐車，晚間在宮廟當乩童。熟識的鄰里與信眾聽聞噩耗難以置信，房東與里長回憶死者夫妻為人，感嘆：「這麼老實的人，怎會落得如此下場！」

據了解，死者夫妻生活單純。廖父白天開著小貨車到三重溪尾一帶販售蔥油餅，數十年如一日，每周只休1天，蔥油餅網路評價高，昨網友不捨留言：「再也吃不到熟悉的好味道。」

廖父晚間還前往其表妹的宮廟服務，身兼乩童，替信眾解惑、消災解厄，在地方宮廟圈很受敬重。17日當晚，廖父仍照常在宮廟服務，近9時結束後步行返家遇害。

廖家房東19日接受媒體訪問，難掩震驚與不捨。他說，廖家租屋已超過30年，月租1萬元，包含車位費用，租金一向提早繳清，「人很老實、客氣，前天出門還跟我打招呼。」房東指出，屋內約20多坪，平時堆放做蔥油餅用的麵粉與原料，「怎麼想都想不到會發生這種事。」

蘆洲區恆德里里長李常孝說，當天親屬遍尋不著人，循線到住處查看。「電鈴按了沒人應，卻聽到屋內電話在響，我一上樓看到鞋子都還在，就覺得不對勁。」他說，鎖匠開門後，警方立刻將他擋在門外，直言屋內太血腥，不讓旁人進入。

里長也轉述鄰里觀察，夫妻平日為人和善，反倒是獨子行蹤低調，鮮少與鄰居往來，有些人根本不認識他。據了解，廖聰賢退伍後曾打過零工，目前無業，平時賦閒在家打電動，過去曾有非婚生子女，由女方帶走撫養，孩子現約10多歲。