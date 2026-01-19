老夫婦遭逆子殺害！「小貨車蔥油餅」成絕響 網淚刷：從小吃到大

在三重經營「小貨車蔥油餅」的夫妻遭殺害，引起許多老顧客不捨、留言哀悼。翻攝自Google Maps



新北蘆洲發生雙屍命案，一對賣蔥油餅的夫妻遭亂刀砍死，涉有重嫌的兒子在逃，警方持續追緝。消息傳出後，許多老顧客相當不捨，紛紛在Google Maps評論區留言，「東西真的很美味也很便宜，一路好走」。

17日晚間，廖姓老翁（67歲）與許姓妻子（75歲）在蘆洲住處被以開山刀攻擊，雖嘗試抵抗，廖翁仍身中24刀、妻子身中13刀，雙雙倒臥血泊慘死。警方懷疑，36歲獨生子涉有重嫌，正在追查他的下落。

廖姓夫妻平日在三重仁愛街賣蔥油餅，每天上午約10時出車，賣完就收攤。Google Maps評價高達4.9，客誇讚餅皮香酥、數十年如一日，每份售價25元、加蛋35元價格實惠，闆娘態度客氣也很細心，在地人則譽為「隱藏版銅板美食」。

沒想到夫妻倆遇害，「小貨車蔥油餅」營業狀態已被改成永久歇業，令網友不捨地說，「絕響的美味R.I.P.」、「從小吃到大的蔥油餅，祝福老闆跟老闆娘一路好走」、「好吃的蔥油餅我們不會忘記」、「謝謝您帶給三重人的美味與小確幸」、「兩位好好休息了 不用再辛苦」、「吃不到了，老闆和老闆娘請安息」、「小時候的味道沒了」。

