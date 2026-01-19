老夫婦遭逆子殺害！經營「小貨車蔥油餅」Google Map 永久歇業網友不捨

記者莊淇鈞／新北報導

老夫婦經營的「小貨車蔥油餅」在 Google Map 顯示永久歇業。（圖／翻攝自Google Map）

蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人合計遭劈砍37刀慘死， 36歲獨生子涉有重嫌，警方追緝中。而這對老夫妻三重區仁愛街上經營「小貨車蔥油餅」在Google Map上評論5.0分，稍早前已變成永久歇業，讓許多網友不捨紛紛留言，「絕響的美味R.I.P.」、「從小吃到大 安息吧蔥油餅夫婦」。

老夫妻在三重區仁愛街上經營「小貨車蔥油餅」10餘年。（圖／翻攝自Google Map）

據了解，這對被逆子殺害的老夫妻三重區仁愛街大埔鐵板燒前經營「小貨車蔥油餅」，平日都是上午10時許擺攤，賣完就回家，很多當地人從小吃到大，1份賣25元價格實惠，這對夫妻態度又很細心客氣，廣受顧客們推崇，被封為隱藏版銅板價美食。

廣告 廣告

網友留言不捨。（圖／翻攝自Google Map）

夫妻倆經營的「小貨車蔥油餅」在Google Map上評論上擁有5.0的高分，許多客人留下好評「老闆擀出來的蔥油餅又Q又好吃，老闆娘態度客氣，都很細心詢問要加什麼醬料」、「數十年如一日，只賣兩種口味卻深受歡迎，現做的蔥油餅，餅皮香酥，搭配獨家辣醬，簡單卻不簡單。」，更有人認為是回憶的味道，「陪伴我長大的點心，味道沒變」。

網友留言不捨。（圖／翻攝自Google Map）

稍早前，「小貨車蔥油餅」在Google Map上已被網友改成永久停業，許多網友留言悼念這對老夫婦，「從小吃到大的蔥油餅 ~ 1/17星期六下午我還有去光顧...辛苦了~ RIP」、「小時候的好味道，老闆老闆娘一路好走」、「吃不到了，老闆和老闆娘請安息」、「絕響的美味R.I.P.」、「從小吃到大 安息吧蔥油餅夫婦」、「太好吃了，所以老天邀請你們去做給他吃」、「謝謝您帶給三重人的美味與小確幸」。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

老夫妻遭逆子砍死 2人遇害當天擺攤賣蔥油餅身影曝光

蘆洲蔥油餅老夫妻遭砍37刀慘死 逆子正面照首曝光

遭逆子砍死的老父兼職在神壇執事當乩身 服務完信眾返家即遭毒手

逆子開山刀猛劈雙親近40刀滿地血難採證 檢警曝：老夫妻全身血幾流乾

