老奶奶不會刷票 台鐵站務員溫柔教學 她目擊過程暖哭了

交通運輸越來越科技化，不少長輩因不熟悉操作而感到手足無措。一名女網友昨（9日）表示，在台北車站看見一位老奶奶因不會使用台鐵車票感應機而卡住，站務員不但耐心指導，還不斷給予「妳很棒」、「給妳100分」的鼓勵，老奶奶學會後還開心地跳了兩下，這段暖心互動引起熱論，也讓台鐵官方注意到，留言回應會表揚該名同仁。

一名女網友在社群平台Threads上表示，昨天在台北車站的台鐵票閘口，看見站務員教導一位老奶奶如何使用車票感應機，教學過程非常有耐心，還不斷給予鼓勵，「來，手舉高一點」、「沒錯，妳超棒的」、「學會了吧？太厲害了，給妳100分」。

原PO表示，老奶奶學會後還開心地跳了兩下，直呼看到這樣的畫面心情超好，因未經對方同意，便沒有拍下這暖心一幕，但仍希望這位站務員的舉動被看見，所以上網發文。原PO指出，該名站務員為男性，約40至50歲，身高約在175至180公分左右，9日中午11時40分站在台鐵台北車站票閘口，並在文末標註台鐵帳號。官方小編對此留言回應，「感謝您對同仁的鼓勵，公司也會加以表揚勉勵」。

貼文曝光後，不少人都希望台鐵一定要大力表揚，「天使在人間」、「給站務員100分，他幫助的不只一位長者，奶奶會告訴身邊的人，善行無限擴大」、「很多長輩都因為不熟悉現代科技而不敢出門，站務員舉動對長輩們是很大的鼓勵」、「用指導的方式讓老人家操作，會讓長輩覺得自己也可以做到，懂老奶奶完成後的心情耶」。

原PO感謝網友留言、轉發，讓貼文得以被台鐵看見。她也表示，自己家中也有爺爺、奶奶，很多時候並不是他們頑固、學不會，而是在他們成長的世代裡，沒有那些我們習以為常的科技，希望大家都能夠對長者多一些耐心和鼓勵，善是會擴大、循環的。

