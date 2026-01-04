老婆何穗拍下親密瞬間 陳偉霆：有了兒子重新活一遍
港星陳偉霆去年10月宣布與中國超模何穗結婚生子，近日何穗曬出自己握著兒子小腳、和陳偉霆肌膚接觸背著兒子、一家三口的照片。她並發文：「與你相伴的每一天，都像是不期而遇的珍貴禮物。」
陳偉霆早前接受中國主持人水均益的專訪，提到兒子出生後，印象最深刻的兩個瞬間：「一個瞬間是我抓到他開眼的那一瞬間；然後第二個瞬間我就要記住是肌膚接觸，所以那天我就立馬脫了衣服，小朋友脫了衣服，我抱著他感受那個瞬間，感覺自己心化了。」
陳偉霆說，希望孩子健康成長、體驗大自然，「然後他價值觀要很好，學習成績不重要。我們必須要是朋友，有了孩子以後，重新再活一遍。」
他也意識到自己必須足夠強大，才能保護家人，這是之前沒有體會到的瞬間。
