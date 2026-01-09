老婆刷爆信用卡還謊稱生子討錢 他怒提離婚：從沒看過她肚子大過

阿虎控訴婚後小雨刷爆他的信用卡，還謊稱幫他生了小孩，要求扶養費。（示意圖／翻攝自Pixabay）

一名從事水泥工的男子阿虎（化名）在酒店認識小雨（化名），2人很快墜入愛河並結婚。沒想到，婚後小雨不僅刷爆阿虎的卡，還偷走阿虎的提款卡盜領存款，甚至謊稱生了阿虎的小孩，讓阿虎氣得喊「從沒看過她肚子大過，哪來的小孩」並起訴離婚，離譜行徑連小雨的舅舅都出庭幫阿虎作證。經法院審理後，認定兩人婚姻破裂，裁定准許離婚。

根據判決書指出，阿虎與小雨於2021年結婚，婚後小雨先刷爆阿虎的信用卡，欠下大筆款項卻拒絕償還，阿虎只能自行還款，之後她又拿阿虎的銀行卡購買手機，還向阿虎的朋友借錢數十萬元。後來阿虎因工作意外導致肋骨斷裂，暫時無法工作，於是小雨回到酒店上班，不過她依舊持續向阿虎索要信用卡消費，甚至偷走阿虎的提款卡盜領存款。

廣告 廣告

阿虎指控，小雨個性偏激，控制慾強，常在臉書發文指控他，還騷擾他的國中女同學，導致阿虎精神壓力過大且身心俱疲。更離譜的是，小雨曾傳來一張幼童照片，聲稱是2人的孩子，要求阿虎支付撫養費，但阿虎從未見過小雨懷孕，雙方為此爆發激烈爭吵，最後阿虎搬離住處，2人分居至今已逾半年。

法院審理時，小雨的親舅舅也看不下去出庭作證，表示小雨從小就常向親友要錢，「每次都她向我拿3千元、5千元，有時候拿100元，幾百元也要拿，她這樣開口騙錢已經是習慣性了」。小雨的親舅舅也證實，小雨曾要求他作證「有生小孩」，被他拒絕後，小雨還因此不和他聯絡。

法官調查後發現，小雨在分居後仍多次傳送威脅訊息給阿虎，內容包含「我告你婚外情，還有你前妻騷擾」、「你總有一天？你一定會死的很慘」等恐嚇言語與不實指控。法官審理後，認為2人徒有夫妻之名而無夫妻之實，婚姻關係已名存實亡，且無修復可能，遂依民法第1052條第2項規定，判准離婚。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回

她私密處一直好不了！內診竟見「分泌物冒泡＋活蟲」 男友偷吃恐藏破口