老婆哭訴「按摩師變態」伸手摸私處 新北男怒告！惡狼竟回：看不到才會摸

新北市一名女子長期指定一名吳姓按摩師提供按摩服務，未料卻在一次療程中遭遇性騷擾，事後留下心理陰影。直到數月後，丈夫無意間提起此事，才揭露整起事件，憤而提告。

判決書指出，該名女子自2023年10月起前往新北市某按摩店消費，因覺得吳姓按摩師技術不錯，先後七次指定由他服務，過程均未出現異狀。然而在2024年1月28日再次預約按摩時，情況卻急轉直下。

當天療程進行約半小時後，吳男要求女子改為正躺，隨後從頭部、頸部一路按摩至胸前，並將手伸入衣物內，直接觸碰並按壓胸部。接著吳男又向下撫摸腹部，甚至動手褪去女子外褲，聲稱「這樣比較好按」，隨即觸碰大腿內側，並將手指伸入內褲碰觸私密部位，還試圖進一步脫去內衣褲，所幸女子即時制止。

不僅如此，在按摩結束準備離開時，吳男還拉住女子的手，將其引向自己大腿部位，暗示該處因車禍受傷「有腫脹」。女子當場受到驚嚇，後續在店內泡腳時，立即上網搜尋與按摩性騷擾相關資訊，但因顧慮丈夫正值轉職階段，加上自認蒐證不足，當下未選擇報警。

直到約兩個月後，丈夫開車行經該按摩店，隨口詢問為何許久未再前往消費，女子才低聲表示不願再去，並形容該按摩師行為怪異，「那位按摩師有點變態」。在丈夫進一步追問下，她才含淚說出當日遭遇，夫妻隨即前往警局報案。對此，吳姓按摩師在庭上辯稱，自己是視障人士，無法精準判斷對方衣物位置，相關接觸屬於無意間發生。

然而法官認為，吳男從事按摩工作多年，對人體結構及相對位置理應十分熟悉，加上被害人對事發過程與觸碰部位描述清楚且前後一致，認定其說法不足採信。

法院認定，吳男係利用按摩職務之便，對接受服務者進行猥褻行為，已構成對受照護之人利用機會猥褻罪，判處有期徒刑一年，全案仍可依法上訴。

