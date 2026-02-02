老婆喝醉！丈夫怒懟陪酒男友人爆衝突 「護花」推一把...慘了

【記者曾佳俊／新北報導】綠雲罩頂？新北市鶯歌區一名已婚越籍女子昨（1）日晚間與老公的費姓移工好友逛街吃飯，卻不慎在當地夜市附近某店家喝醉，一旁費男打電話告知其黎姓丈夫，對方聽聞後怒不可遏，跑到現場後訓斥妻子，卻反被費男推了一把，兩男當場爆發口角衝突引起路人報案。警方到場調查，認定費男涉嫌對同宿舍室友施以強暴脅迫行為，依準現行犯當場逮捕，並以強制罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市三峽警方獲報到場後，現場已無打架情形，僅有被害人黎姓男子（越南籍、37歲）在場，經訪查周邊店家得知，稍早疑有外籍移工因酒後情緒失控，與人發生口角及拉扯行為。

處理員警隨即陪同黎男前往其所居住的移工宿舍進一步了解狀況，並逐一盤檢相關人員身分，確認未發現逾期居留的外籍移工。經黎男現場指認，確認與其發生拉扯口角的為同宿舍友人費姓男子（越南籍、38歲），警方將相關人員全數帶返派出所調查釐清。

警方表示，黎男未受傷，亦未提出傷害告訴。經追查後，費嫌於警方到場前不久曾對被害人實施強暴脅迫行為，且犯行時間與警方到場時間相近，經被害人當場明確指認，事證明確，警方依準現行犯將費嫌逮捕。

全案警詢後，警方依《刑法》強制罪嫌，將費嫌隨案移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

