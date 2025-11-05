老婆婚內出軌3男拍片濕吻小王 疲老闆宣布離婚「及時止損」

疲老闆（右）宣布與妻子離婚。（翻攝自疲老闆Threads）

知名電商網紅疲老闆日前指控老婆婚內出軌3男，包括員警與藥師，還曝光她與房仲的濕吻影片，儘管已經撕破臉，他仍表示：「我那麼愛她，我捨不得跟她離婚。」不過他今天（5日）宣布已在10月30日正式結束5年婚姻，「一年背叛，從此以後， 我是孩子的爸，妳是孩子的媽，再也沒有其他」。

疲老闆在Threads以「妳權衡利弊，我及時止損」開頭，宣布與老婆結束5年婚姻，他曬出與前妻懷孕時拍的合照，感嘆結局或許不如人意，但他已盡力，熱情也被前妻消耗殆盡，不會再自討沒趣，「悄然退場，是我留給自己最後的體面。我會用理智壓制這場要命的愛」。

疲老闆今年6月自爆妻子婚內出軌3男，還會家暴羞辱等惡行，還稱答應老婆結紮，「妳卻選擇要和別人生孩子」，疲老闆的妻子則出面承認過錯，甚至下跪道歉，強調為孩子、為家庭付出心力，呼籲彼此保留最後的體面，避免相互攻擊。

疲老闆9月初曾經在社群PO文，宣布與妻子「再也沒有任何關係」，還放話凡是跟前妻有聯繫或在一起的，「只要讓我感覺到任何一點，影響到我的工作或我的小孩，哪怕只是擦邊球，你們都應該付出等值的代價」，如今正式離婚，怨偶從此分道揚鑣。





