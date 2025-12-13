老婆彩券中12億瞞三年 他怨「自己生活節儉」想離婚分獎金

南韓一名男子近日發現妻子三年前中得高達12億韓元的彩券大獎，卻刻意隱匿不告知家人。（示意圖／翻攝自pexels）

南韓一名男子近日發現妻子三年前中得高達12億韓元（約新台幣2549萬）的彩券大獎，卻刻意隱匿不告知家人，並在三年間幾乎揮霍一空。震驚與背叛感交織之下，男子決定與妻子離婚，並諮詢專家是否仍有機會分割相關財產。

據韓國YTN電視台11日播出的《律師趙仁燮的諮詢中心》節目報導，當事人A先生表示，妻子平時愛買彩券，但某天卻在喝醉回家後反常地給了他一筆零用錢，令他起疑。當晚趁妻子熟睡時，A先生查看其錢包，意外發現一本陌生的存摺，才得知妻子早在三年前便中了12億韓元（約新台幣2549萬）的彩券，「我老婆騙了我三年，騙得天衣無縫。」

A先生表示，進一步查看存摺後，他更發現帳戶餘額僅剩約3000萬韓元（約新台幣63.7萬）。A先生指出，在這三年間，他一直過著節儉的生活，以自己唯一的收入償還房貸，連衣食開銷都盡量壓縮，每月僅給妻子100萬韓元（約新台幣2.1萬）的生活費。

A先生指出，當他質問妻子時，對方卻冷回：「我中了彩券又怎麼樣呢？這是我的錢，別管它。」這番回應讓他感到極度受傷，最終決定離婚。目前A先生名下僅有一間仍背負貸款的公寓，正評估是否能就妻子的彩券獎金主張財產分割。

對此，律師樸京內在節目中說明，彩券獎金原則上屬於中獎者的個人財產，但若夫妻在中獎後仍共同生活，且另一方對家庭維持、債務清償或避免獎金損失有所貢獻，仍有可能被認定為可分割財產。

不過對於已被花用的獎金，樸京內指出，僅因為是由妻子單方面支出，實務上也很難全數追回。法院在判斷時，仍會綜合考量夫妻雙方對家庭生活、債務償還等實際貢獻，決定是否以及如何進行分割。



