老婆搞婚外情交女友 曖昧喊「滿腦子都是…」 尪崩潰

南一名蔡姓男子在與妻子黃女結婚4年多後，意外發現妻子與女同事顏女之間有大量超越友誼的鹹濕對話。（示意圖／翻攝自pexels）





夫妻相處最重要的就是信任，但當發現另一半與同事之間的訊息充滿曖昧字眼時，這份信任恐怕瞬間瓦解。台南一名蔡姓男子在與妻子黃女結婚4年多後，意外發現妻子與女同事顏女之間有大量超越友誼的鹹濕對話，內容不僅大談私密事，甚至還有親密暗示。蔡男憤而告上法院求償，台南地方法院近日判決出爐，判處顏女需賠償15萬元。

鹹濕對話曝光

根據判決書，蔡男與黃女於民國109年結婚，原本過著平穩的生活，直到113年底，蔡男無意間翻看妻子的手機，才驚覺這場婚姻早已變調。根據法院調查的LINE對話紀錄，黃女與女同事顏女的聊天內容極度露骨，包括「滿腦子都是跟妳的畫面」、「我害怕妳等下太...」、內容。面對蔡男的質問，黃女坦承出軌，顏女在當時面對蔡男對質時，也並未否認兩人的交往關係，這讓蔡男深受打擊，最終兩人在114年初簽字離婚。

被告辯稱無肢體接觸

在法庭審理期間，被告顏女透過法扶律師辯稱，她與黃女只是單純的同事關係。顏女主張，是因為黃女常抱怨婚姻不順、感情破裂，她才基於關心給予安慰，聊天中雖然產生好感，但彼此相處僅限於文字對話，絕對沒有發生性行為或實際的肢體接觸。她甚至認為，蔡男與黃女的婚姻原本就名存實亡，離婚並非她所造成，因此主張侵害情節並不重大。不過，法官認為對話中提到的「叫妳停」、「手綁起來」、「撒嬌才給」等語，顯見兩人的互動早已不只是文字上的交流。

法官判賠15萬

台南地方法院法官審理後指出，婚姻的誠實義務是確保家庭圓滿的必要條件，侵害配偶權並不以發生「性行為」為限。顏女明知黃女已婚，卻仍進行充滿性暗示與示愛的親密互動，這已遠遠超過一般朋友社交的範疇，嚴重破壞了蔡男對婚姻的信賴。法官考量蔡男擔任計程車司機，還需扶養幼子與老母，而顏女目前在早餐店工作，月薪約2至3萬元，綜合考量雙方身分地位與經濟能力後，最終裁定顏女應賠償15萬元精神慰撫金較為適當，全案可上訴。

廣告 廣告

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

二寶爸給萬元、筆電！捷運廁所7度激戰少女 下場慘了

女喝醉遭撿屍！惡男伸狼爪還拍照 下場慘了

墾丁3天2夜變調！色機師侵犯2女 判決出爐

