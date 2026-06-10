老婆有顏又有胸！連婆婆都愛死她 老公曝一致命缺點…全網戰翻
一名已婚男子在網路上分享，自己有一個超級棒的老婆，上得了廳堂、下得了廚房，就連自己的媽媽都大力稱讚老婆是個完美的媳婦，人見人愛。網友一看到這篇文，原本還以為是個閃瞎眾人的炫耀文，沒想到男子最後補上一句話，說老婆有一個致命的缺點，引發網友瘋狂留言。
男子在臉書社團「靠北婚姻 － 暢聊婚姻大小事」發文表示，自己的老婆長得很漂亮、顏值很高，胸部也很大，身材非常好，不僅帶得出場，把家裡也顧得很好，就連婆媳問題都沒有，做到讓婆婆超級喜歡她。
但是這麼完美的老婆卻有一個致命的缺點，男子說老婆「有口臭，真的很受不了」，許多網友看後紛紛替完美的老婆打抱不平，留言「看起來你這個先生不太好，因為好的先生會幫助太太找到是什麼問題造成的而不是來發文，替太太不值得」、「應該是為了被你日操夜操而睡眠不足再嫌她口臭，也許她也在忍受你的狐臭及X臭，又褒又貶顯然是雙面人」、「這樣也能抱怨？當你老婆也真可憐」、「人沒有十全十美的好嗎」、「前面那幾個優點，已經讓人疼愛都來不及了，都這麼優了，還嫌那一點，更何況，那個是有很多方法可以改善的」、「你這先生怎麼可以這樣批評老婆」。
也有網友就事論事，提醒原PO，如果有口臭，可能是牙齦內細菌有垢堆積，刷牙沒刷到。可以配合碘液漱口水可改善，牙線跟牙間刷都要沾牙膏去清潔，另外要買沖牙機，三餐飯後都要清乾淨。還有網友說「請她去牙醫洗牙，可能是牙結石太厚，清一清就不會有口臭了」。
許多網友留言都說只要找出原因就解決，想要徹底避免口臭的問題不難，重點在有沒有心要解決，「這麼好的另一半不帶她去看醫生？」、「身體有狀況才會有口臭」、「表示生病了，要帶她去看醫生呀」、「肝不好，不然就是有牙周病，該去治療了」、「去看醫生找出原因吧」、「我會跟另一半說，然後陪她一起治好，不然她根本不知道」。
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