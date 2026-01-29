老婆為他辭職來台！ 風田自爆「沒求婚就結婚」感性認：她為我犧牲很多

鍾瑶（左）登上風田（右）YT 頻道特別企劃一起宣傳《何百芮的地獄戀曲》。（圖／彼此影業）

日籍男星風田在《何百芮的地獄戀曲》中，飾演鍾瑶的邋遢男友，不僅外型骯髒，還大膽挑戰「便祕戲」。風田回憶起那場戲仍印象深刻：「因為鏡頭貼得非常緊，我又要演很難拉出屎來，最後拉出了屎還放屁，覺得那段戲真的很好笑！」

鍾瑶（左）與風田（右）在戲中演出跨國CP。（圖／彼此影業）

戲裡形象崩壞，戲外的風田卻是個不折不扣的貼心人夫。剛升格人夫的他，分享起求婚過程顯得很日常，「我直接問我們什麼時候結婚，所以不算真正的求婚」。但他感性坦言，老婆為了他放棄日本的生活遠嫁台灣，這讓他深感責任重大，現在生活中的大小決定多半以對方為主，「因為老婆為我犧牲很多，我一定要尊重她的意見。」

同樣在感情世界有新進度的，還有劇中與姚淳耀交往的郭書瑤。她在最新劇情中，被直男姚淳耀的不解風情氣得七竅生煙。戲外被問到是否可能與好友發展戀情？郭書瑤雖不排斥，但直言機率不高：「會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友。」

飾演直男代表的姚淳耀則趕緊為自己平反，強調戲外的他也有浪漫時刻。他透露與妻子曾因租屋遇到不少狀況，常得四處找房，「那時候我就下定決心一定要幫太太買房子，跟太太一起完成夢想買一間屬於我們的房子，這應該是我做過最浪漫的事」。

