老婆牽手「親自陪跑」 八弟崩潰完賽：她是我最大後盾

《最強的身體》本週迎來「最強男演員組」，李沛旭、許仁杰、梅賢治、林家佑、龍語申、簡劭峰齊聚一堂。另一邊，「外景主持人組」同樣不遑多讓，班傑、吉雷米、徐愷、八弟蕭志瑋、戴谷年（ELMO）強勢參戰，從賽前互嗆到賽中崩潰，笑點十足。

「最強男演員組」的正面對決，李沛旭（中）、許仁杰、梅賢治、林家佑、龍語申、簡劭峰齊聚一堂，肌肉、爆發力一次到位。(圖／好看娛樂)

首次挑戰男單賽事的龍語申，賽前就霸氣放話「要先有對手！」李沛旭則以長年自律健身的狀態參賽，自嘲「現在才回歸演藝圈！」驚人的體魄也讓其他對手倒退三步，身材震懾全場，連擔任大來賓的前職籃球員林力仁都忍不住驚呼「太震驚了！」

身為高雄人的許仁杰賽前幽默向其他選手喊話「給點面子」，笑說比完要帶大家去高雄吃好料。至於全場最年輕的簡劭峰，一開口就向前輩嗆聲：「平常都是看各位演，這次該輪到我了吧！」平日就接觸龍舟運動的他，在高強度賽事中展現驚人耐力與意志力，被大來賓一致點名為本集最大黑馬。

八弟蕭志瑋累到迷失方向，關鍵時刻老婆元元親自陪跑。(圖／好看娛樂)

外景主持人組同樣戲劇張力十足，八弟蕭志瑋賽前狠話連發，自信表示：「你們惹不起」，不料比賽進行到一半卻累到迷失方向，關鍵時刻老婆元元在場邊化身最強應援，甚至親自陪跑，才讓八弟順利完成賽事。完賽後他感性告白：「老婆是我最大的後盾，希望能完賽證明給她看。」甜蜜畫面也成為本集最閃一幕。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導