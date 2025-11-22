老婆甜蜜愛相隨 一代小生秦祥林露臉「臺北大巨蛋民歌大團圓」

旅居美國多年的一代小聲秦祥林也到場相挺「臺北大巨蛋民歌大團圓」。（中華音樂人交流協會提供）

「臺北大巨蛋民歌大團圓」今（22）日登場，從下午3點開始，一共有74位民歌手，演唱122首金曲一連7小時不斷電演出，旅居美國多年的一代小生秦祥林也到場相挺，在開演後，他與老婆曹昌莉現身會場，被問到台灣影迷都很想念他，他帥氣揮手說：「大家好。」

這次是專程回來看老朋友，秦祥林在台待2天就返美洛杉磯，至於民歌有什麼最聽的歌？他幽默比了個手勢，表示歌曲太多無法細數，這次他從入場、觀看都是以一般觀眾方式入場，與老婆兩人甜蜜、低調聽演唱會。

秦祥林專程回來看老朋友，在台待兩天就返美洛杉磯。（中華音樂人交流協會提供）

在得知演唱會消息後，秦祥林立刻託人購買7張最高價位票，準備與多年摯友一同回台欣賞，秦祥林透過友人說：「民歌是我們那個年代最真摯的情感記憶，每一首歌都像是一段青春的日記。這次能回來參加，不只是聽歌，更是與過去的自己團圓。」

在得知演唱會消息後，秦祥林立刻託人購買七張最高價位票。（中華音樂人交流協會提供）

