老婆突襲捉姦？短裙妹高樓爬窗脫逃「打滑險墜落」 驚悚過程全都錄

中國一名女子爬窗驚險逃脫到下樓層住戶，過程被其他鄰居拍下。（翻攝自抖音）

近日中國廣東省某高樓層住戶，被目睹半裸男子開窗協助長髮女子爬窗脫逃，途中女子險些滑落，所幸樓下住戶出手相救，驚險過程全被鄰居錄下。網友們看完影片調侃，一看就知道是元配回防捉姦，小三臨陣脫逃。

綜合中媒報導，事情發生在11月30日，影片中半裸男子急忙協助白衣短裙妹翻出窗外，她拿回手機後本想往下爬，結果踩空發現距離太遠，於是沿著建築台階往左攀爬，握住角落管線後順勢往下滑至下個樓層，沒踩穩一個打滑後她趕緊拍窗求救，所幸該住戶立刻開窗伸手，女子才爬進屋內獲救。

網友們看完影片後，都推測是男人偷帶小三回家，遇上老婆臨時返家，才會出此下策讓短裙妹冒險脫身，「有這膽量還不敢面對他老婆？」「原本3個人知道的事情 現在全往都知道了」「完了 樓下要被偷家了」「樓下要是沒拉進去的話 掉下去了她也完蛋了」「這年頭偷情真是個技術活」。

