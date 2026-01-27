老婆脾氣差！人夫無奈求救「不可能離婚」 一票人共鳴曝結局

許多人和另一半結婚同居一起生活後，往往得互相磨合各種東西。一位人夫近日表示，老婆脾氣不太好，只要事情不合己意就會馬上變臉，就算小孩已經長到2歲，老婆還是無法改善情緒問題，讓他忍不住好奇，「老婆脾氣差是不是永遠無法改變？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛有共鳴，坦言遇到這種情況只能默默忍受。

原PO在PTT發文指出，他婚後才發現老婆脾氣不好，只要事情不合己意馬上變臉，當下無法溝通、事後也不能接受他人建議，就算對象是爸媽，老婆只要看不順眼就會出聲責怪，就算原PO提醒老婆控管情緒，卻還是沒辦法改善，溝通時不滿意還會開始口氣尖酸刻薄、翻舊帳，無奈的是小孩已經2歲大，兩人不可能離婚，讓原PO忍不住好奇，「老婆脾氣差是不是永遠無法改變？」，同時也擔心小孩步上老婆的後塵。

對此，許多人紛紛回應，「沒辦法，過去幾十年來她都如此，怎麼可能因你改變」、「改變別人當然很難，都結婚了還想不清楚？」、「我以前也曾經跟這樣的對象交往，她深層的意識就是她看不起你，所以你再怎麼求和也是無用」、「我不懂，怎麼會有人覺得配偶會為自己改變性格」、「你又不是他爸，別想教育她，婚前就要警覺，沒救」、「你改變不了別人的！我也以為是我發的文！」。

另外不少網友坦言，小孩的情緒控管能力一定會受到媽媽影響，「你小孩將來絕對會變成你太太的樣子」、「不可能，小孩一定會被影響…」、「女人怎麼對她爸媽就會怎麼對你＋1，小孩要避免再和媽媽接觸有樣學樣＋1」、「放心，你小孩以後90％變成你老婆的樣子」。

