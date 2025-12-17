「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。

連晨翔昨（16日）分享當新手奶爸的真實心聲，坦言「我會努力學」，而他也透露女兒在睡眠狀態上有很大的進步，指出唯獨首晚返家每兩小時哭一次，不過現在可以睡四小時，同時開心提到女兒「每天都在長大看了好療癒」，完全沉浸在當爸的喜悅當中。

除此之外，連晨翔還開玩笑表示女兒很會哄睡他，只見連晨翔雖然雙手緊抱女兒，不過本人已經閉目養神，靠在椅背上睡著了，然而，這一幕全被一旁的老婆劉品言拍下，網友見狀也笑說：「為什麼是女兒哄你睡？！新手把拔加油」、「爸爸跟女兒一起睡的部分」。

劉品言拍下連晨翔顧娃顧到睡著的畫面。（圖／翻攝自連晨翔IG）

