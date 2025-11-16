老婆變黑影？《閃耀星騎士》iOS版因審查臨時修正「打碼」

由 EXNOA 旗下品牌 KUMASAN 與開發商 Studio KUMASAN 共同合作推出的 DMM GAMES 平台 RPG 遊戲《ティンクルスターナイツ》（Twinkle Star Knights，閃耀星騎士）。而 iOS 版本的 Apple 官方審查向來十分嚴格，所以根據營運團隊在 11 月 10 日的公告，Apple 官方審查後認為遊戲內的部分插圖與動畫等內容，可能會有「對部分使用者感到不適的內容」，所以團隊先採取了「黑色剪影」的方式代替原有角色立繪。

部分角色立繪變成剪影。（圖源：ティンクルスターナイツ）

由於《ティンクルスターナイツ》需要調整的內容龐大，無法在短時間內全部完成。所以營運團隊在和 Apple 協商後，決定採取臨時性的應對措施。從 11 月 11 日的應用程式更新後，部分還沒修正完成的角色插圖或場景，將會暫時以「黑色剪影」的方式呈現。等到美術資源調整完畢後，才會通過後續更新，將其替換回正常的遊戲內容顯示。

為了讓 iOS 平台的玩家也能體驗到與其他平台版本相同的遊戲內容，官方同時提供了替代方案。他們將會引導玩家使用其他服務直接在雲端上遊玩。不過，官方也坦承，雲端版本可能會因為每個人不同的網路狀況而出現延遲等問題，但這是在完成所有修正前的權宜之計。營運團隊表示，未來會持續和 Apple 審查方溝通，盡快完成所有修正。