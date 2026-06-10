老婆長相、身材近乎完美 唯一缺點讓老公受不了

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(記者林曼／綜合報導）1名男網友在臉書社群貼文訴苦，老婆長相、身材、廚藝樣樣出色，連婆婆都疼愛這個媳婦，幾乎是旁人羨慕的完美人妻，但唯一致命缺點卻讓他苦不堪言——老婆長期有口臭問題，讓他實在無法忍受。

圖／翻攝免費圖庫pexels

原PO在《靠北婚姻》社團表示，老婆「有奶、有身材、有顏值」，生活打理得井井有條，但偏偏口臭讓他難以接受，又不敢直說，深怕傷了老婆自尊反而鬧得更尷尬。

貼文一出，網友砲火全開：「好的先生會幫太太找出問題，而不是來發文」、「替你老婆不值得」、「你有口臭嗎？她是願意的嗎？」多人要求原PO應先關心老婆健康而非抱怨。

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也有網友提供建議，認為口臭成因多元，包括牙周病、扁桃腺結石、腸胃問題等，建議帶老婆就醫檢查。中醫師指出，口氣偏腐臭通常與腸胃積熱或消化不良有關，建議以關心取代指責，詢問老婆是否睡眠不足、排便不順，往往比直說「你有口臭」更容易讓對方接受並願意改善。

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