老婆26年前遇害！凶手竟是「高中女同學」 尪揭2人關係：對妻很抱歉

日本名古屋市西區1起塵封26年的主婦命案，近日出現重大進展。警方於10月31日逮捕69歲女子安福久美子，她涉嫌在1999年11月持刀殺害當時32歲的主婦高羽奈美子。凶嫌供稱，「這26年來每天都很不安，不想被捕是因為不想給家人和親戚添麻煩。今年8月警方上門時，我就做好被逮捕的心理準備。」

NHK報導，案件發生於1999年11月，當時32歲的家庭主婦高羽奈美子在名古屋市西區的公寓內遭人以刀刺殺身亡。時隔26年，警方於10月31日逮捕現年69歲、住在名古屋市港區、從事打工的安福久美子，並以涉嫌殺人罪展開調查。

警方透露，嫌疑人供稱，「26年間每天都覺得不安，甚至無法閱讀關於事件的新聞報導。每到案發日，情緒都會變得低落。」警方去年將調查對象縮小至數百人，並自今年8月起多次約談安福。她表示，「雖然害怕連累家人，但當警方上門時就知道無法逃避。我對被害者感到抱歉。」

調查顯示，案發當時安福住在距離現場約10公里的港區公寓，約10年前搬到現住所，距離被害者丈夫的家僅2公里。被害者丈夫高羽悟表示，他和安福是高中同學，2人同屬軟式網球社，當年女方曾在情人節送巧克力表達好感，但畢業後未再聯絡，據他所知安福和妻子並不認識，沒想到凶手竟是認識的人，對亡妻感到很抱歉。

此外，嫌疑人也供稱「凶器已被丟棄」。警方指出，現場原有的廚房刀具並未被使用，推測嫌疑人是自帶凶器，並於犯案後棄置。目前在嫌疑人住所搜索中仍未找到相關刀具。警方正持續調查凶器的去向及案件發生的具體經過。

