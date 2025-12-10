老婦不會刷卡過站！站務員教學還做暖心1舉 路人感動：天使

生活中心／游舒婷報導

雖然大家每天為了生活忙碌，但如果能多觀察生活中的一些小事，或許可以得到不一樣的體悟。一名網友就在社群上分享，自己在台鐵看到一名老奶奶不會使用車票感應機，站務員不僅耐心教導還給予鼓勵，暖心互動讓網友看了相當感動。

老奶奶不會用車票感應，站務員耐心教導。（示意圖／資料照）

一名網友在網路上分享，自己經過台北車站的台鐵月台時，看到一位老奶奶不會使用車票感應機，有一名站務員在一旁耐心教導，同時也不斷給予鼓勵，例如「來，手舉高一點～對沒錯！妳超棒的！學會了吧？太厲害了！給妳一百分！」相當可愛。

網友回憶當時的狀況，奶奶在站務員的幫助下完成任務後，還開心地跳了兩下。該名網友看到這幕覺得相當暖心，直言「生在台灣，真的覺得每天都能看到天使，心情好好！」

看到該名網友的分享，網友們也被這個暖心事件感動，紛紛留言「用指導的方式讓老人家操作，會讓長輩覺得自己不是得依賴別人（自己也可以做到的感覺）懂老奶奶完成後的心情耶」、「謝謝站務員，然後開心跳兩下的老奶奶少女也太可愛」、「對老人家溫柔耐心鼓勵，很棒」、「真是的很棒站務員。」

該名網友說，因為怕未經同意就拍攝別人，所以她沒有用手機紀錄下來，選擇用文字的方式分享，希望站務員的暖舉可以被大家知道，同時留下她看到的時間、站務員的外表特徵，這篇文章受到廣大迴響，連台鐵官方也都在文章底下留言，還承諾會加以表揚勉勵同仁。

