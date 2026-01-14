老婦人市區迷途 中壢警協助返家

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

中壢區一名83歲婦人日前在市區迷路，走了一整個早上仍找不到回家的路，所幸中壢派出所員警獲報後即時到場關懷，並依其零碎線索抽絲剝繭，順利協助她返家。

中壢派出所警員劉菘銓、簡子崴於當日下午1時50分許接獲報案，指健行路與中北路二段路口有老婦迷途。老婦無法清楚說出身分資料，僅表示居住在新生路一帶，警方先她帶往其所述地址查證，惟未能確認住處。警方隨後依老婦自述的線索，轉而朝眷村周邊的新生路段落逐一比對查找，最終順利確認其正確住處，將她安全的送返家。

廣告 廣告

中壢警分局長林鼎泰提醒，家中若有年長或記憶力退化親友，建議配戴識別手環、定位裝置或隨身放置聯絡資料，若發現疑似迷途長者，也可立即撥打110通報，警方將迅速到場協助。

中壢警員協助迷途婦人返家。（中壢警分局提供）