老婦凌晨呆坐診所門口 暖警及時發現助返家

老婦凌晨呆坐診所門口，警方及時發現協助返家。





桃園市一名劉姓老婦人，6日凌晨因身體不適，於是推著推車獨自前往住家附近的骨科診所，為了能在開診第一時間求醫，她冒著寒風在街頭枯等，所幸平鎮警分局員警巡邏經過，即時發現瑟縮在冷風中的老婦人，才能讓老婦人平安返家。

平鎮派出所所長章駿城表示，獨居在平鎮區山仔頂，略有失智的72歲劉姓老婦人，6日凌晨2時許，因為身體突然不適，一心想著要搶先掛號就醫，竟推著平時撿拾資源回收的推車出門，在診所門口頂著寒風枯坐逾1小時。

所幸巡邏員警鄺鏡達及林思翰巡邏經過，發現凌晨3點多，竟然有名老婦人獨自坐在骨科診所門口，直覺有異，連忙停下車輛上前關心。老婦人疑因受凍過久且滴水未進，身體虛弱致無法清晰對答，僅焦急地表示擔心錯過診次。員警見狀，趕緊先將老婦人帶上車稍作安置休息，並隨即遞上溫開水供其暖身、補充水分。

老婦人稍作休息後，身體狀況總算恢復平穩，員警利用老婦人的健保卡，查出老婦人的身份與住處，但無奈老婦人獨居，家中無人能前來將她帶回，員警索性駕駛巡邏車將她送回住處，並叮囑老婦人先在家稍作休息，若仍有不適可隨時報警求助，老婦人也對警方的即時援手表示由衷感激。





