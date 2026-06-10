老婦吃女兒送的毒沙嗲慘死！家屬察覺異狀「開棺驗屍」 警揪出軟爛女婿犯案還栽贓

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男子因不滿長年遭岳母言語羞辱、瞧不起毒殺她，還意圖嫁禍給小姨子。示意圖／Pixabay

印尼中爪哇省近日發生一起驚悚的預謀案。一名40歲男子瓦尤迪（Purwadi Wahyudi）因不滿長年遭岳母阿米娜（Aminah）言語羞辱、瞧不起，竟將買來的雞肉沙嗲串摻入致命老鼠藥，並假冒小姨子的身分叫外送寄到岳母家。阿米娜因此中毒身亡，其悽慘的死狀讓家人感覺有異決定「開棺驗屍」，才查出這起謀殺案。目前該名男子已被警方逮捕，恐面臨死刑判決。

屍首已下葬！鄰居發現「死雞」揭開驚人內幕

綜合媒體報導，這起案件發生在印尼中爪哇省的博約拉利（Boyolali）。5月19 日上午，死者的小女兒普特里（Luriyanti Putri）準備將孩子帶去給 57 歲的母親阿米娜照顧，不料抵達時發現母親家大門深鎖、電燈未關。在鄰居協助撬開房門後，赫然看見阿米娜倒臥在客廳椅子旁，嘴角與衣服上沾滿嘔吐物，已無生命跡象。

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起初，家人並未察覺異狀而將其安葬，但隨後種種疑點接連浮現。普特里回憶起母親遇害前一天曾提過收到神秘人送來的雞肉沙嗲，當時普特里還特別叮嚀「不是我送的，千萬別吃」。與此同時，鄰居也反映在阿米娜家的雞舍旁發現數隻死因不明的雞，懷疑是吃了剩菜中毒。

種種異象讓家屬決定報警。當地警方隨後於5月30日大動作開棺驗屍，經由法醫解剖與實驗室毒物分析，證實阿米娜的大腦、肺、心、肝、脾等主要器官皆出現嚴重水腫與出血，體內更被驗出強烈的老鼠藥成分，確定死於中毒。

科技辦案揪出自家人！外送員一針見血戳破謊言

警方隨即成立專案小組，最後鎖定死者的女婿瓦尤迪涉有重嫌，警方調查發現，瓦尤迪在5月18日傍晚透過當地的外送平台寄送這份毒沙嗲。他為了躲避刑責，偷偷使用小姨子普特里的名字和照片註冊外送帳號，並在備註中要求外送員向母親轉達「這是姊姊（Mbak'e）送的」，甚至要求外送員送達後拍照回傳確認，意圖栽贓嫁禍。

然而，這個看似完美的計劃在第一時間就露出了馬腳。當時收件的外送員表示，雖然帳號顯示是女性，但出來交付物品的卻是一名男子，這讓他當下就起了疑心；面對詢問，瓦尤迪還強行辯稱自己是死者的兒子。

此外，警方查訪沙嗲攤商時還發現了關鍵證物。原本攤商販售的沙嗲都是使用白色透明塑料袋包裝，但瓦尤迪交給外送員時，卻已經換成了黑色塑料袋。警方查出，瓦尤迪刻意在前往外送集合點的路上，從沙嗲包裝袋上方的開口，將鼠藥一滴一滴注入食物中，隨後更換包裝，目的就是為了在案發後將嫌疑完全轉嫁給小姨子。

在警方掌握確鑿證據後，瓦尤迪終於坦承罪行。他供稱，之所以痛下殺手，是因為長久以來覺得受到岳母的言語傷害，認為對方從未尊重或認可過他，才會憤而行兇。警方表示，瓦尤迪已依當地刑法的預謀謀殺罪起訴，一旦罪名成立，他將面臨 20 年徒刑、無期徒刑，最高可判處死刑。



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