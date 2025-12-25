老婦外出身體不適 暖警協助平安返家

圖說：基隆市第四分局安定派出所巡佐吳建榮、警員陳皓銘。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安定派出所於114年12月23日晚間，接獲民眾報案，稱安樂路一段有一名老婦坐於路旁，疑似身體不適，需警方到場協助。警方獲報後，立即派員前往關心處理。

巡佐吳建榮、警員陳皓銘到場後，發現老婦獨自坐於路邊，神情疲憊，員警先行安撫其情緒並耐心詢問，經了解該名李姓老婦係獨自外出返家途中，因腿腳不適無法繼續行走，且表示不願就醫，警方考量其安全，遂將老婦帶返派出所休息，並協助查證身分，同時聯繫家屬前來。

隨後家屬抵達派出所，順利將老婦平安帶返家中照顧，並對警方即時、細心的協助表達由衷感謝。第四分局呼籲，家中如有年長者，應避免獨自外出，外出時應多留意身體狀況，並由家屬多加關懷陪伴，以降低意外發生風險。