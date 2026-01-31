老婦外出運動卻迷失方向 警助返家

考量到她年事已高且久未進食，警方隨即駕駛巡邏車護送她安全返家。（圖：海山分局提供）

新北市政府警察局海山分局近日接獲民眾報案，時間約在晚上九時左右。報案者表示，在板橋區環河西路四段的路旁，有一名老婦人獨自坐著，似乎需要幫助。接獲報案後，江翠所的警員李祁彥及林光禹迅速趕到現場，了解情況。

當警員抵達後，該名老婦人告訴他們，她當日下午外出運動，但不小心迷失了方向。經過一段時間的行走後，由於體力不支，她只好蹲坐在路旁休息。警方在查證她的身份後，確認這位老婦人名叫康姓，年齡已高達九十歲。考量到她的年紀及久未進食的情況，警方立即駕駛巡邏車，將她安全送回家中。

海山分局的分局長林國民表示，警方的工作不僅限於執行治安與交通的勤務，還將持續關注長者的安全。他呼籲社會大眾應多加留意家中長輩的動向，並建議在必要時，可以考慮讓長輩佩戴聯絡資訊或愛心手環，以降低他們迷路的風險。這樣的措施不僅能提升長者的安全感，也能讓家人更加放心。