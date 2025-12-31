老婦家中遭大火吞噬！74歲獨居婦「成焦屍」 消防員搶救墜樓受傷

消防隊員架梯進入火場二樓搶救（圖／ＴＶＢＳ）

彰化市一處民宅今日上午發生嚴重火警，消防隊員奮勇撲滅火勢過程中，一名消防員不慎從二樓摔落受傷，右手脫臼送醫治療。更令人震驚的是，消防人員在火勢控制後，於二樓發現一具女性焦屍，經確認為該民宅74歲女屋主。這起火警發生在彰化市南郭路商圈，一棟2層樓透天厝，因屋內堆積大量雜物，增加了救災難度，消防隊花費約1個半小時才控制住火勢。

屋內堆放大量雜物火勢猛烈（圖／ＴＶＢＳ）

火警於上午10點左右在彰化市南郭路商圈一棟2層樓透天厝發生。濃煙與大火不斷從民宅竄出，由於後方緊鄰其他住宅，消防隊員採取前後夾擊策略，阻止火勢向鄰近建築擴散。由於一樓堆積大量雜物導致火勢猛烈，部分消防隊員不得不架設雲梯，直接從二樓進入屋內進行滅火及搜救工作。

然而在搶救過程中，疑似因大火造成二樓樓梯塌陷，一名消防隊員不慎踩空摔傷。他立即被現場救護車送往醫院治療，經檢查確認僅右手脫臼，所幸無生命危險。據了解，這名消防員是從樓梯上方跌落受傷，導致右手部位脫臼。

火警１個半小時後獲得控制（圖／ＴＶＢＳ）

更加不幸的是，當消防人員控制火勢後清理火場時，在二樓發現一具女性焦屍，確認為這棟民宅的74歲女屋主。鄰居表示，這位女屋主為1940年出生，平時獨居且常出門當志工，鄰居們原以為火災發生時她已外出。鄰居形容，這位大姐是單身且早出晚歸，平時很少看到她進出住所。

消防隊表示，由於火場內雜物堆積嚴重，搶救工作持續了1個半小時才成功控制火勢。至於起火原因，需要等火場完全清理後才能進行調查釐清。

