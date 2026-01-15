老婦寒風中徘徊 斗南警暖心助其返家

（記者陳昌毅雲林報導）在一個冷冽寒風的早晨，一名老婦衣衫單薄在斗南鎮田徑場周遭的道路來回徘徊。熱心民 眾發現老婦疑似迷路，擔心其安危，隨即通報派出所請求警方協助。

斗南派出所副所長陳詩賢與警員連威凱立即到場，老婦表示自己欲徒步前往菜市場購物，結果走著走著就迷失方向，不僅找不到菜市場的位置，也無法確認回家的路線，只好在路上徘徊找尋回家的路。警方透過警政系統查詢老婦的身分資料，確認老婦居住在媽祖廟附近，立即以巡邏車護送其返家。老婦返家後頻頻向員警道謝，直呼幸好有警方即時協助，才能順利到家，警方叮嚀老婦近日天氣早晚溫差大，外出時記得保暖。

斗南分局呼籲，若遇見疑似迷失老人，可撥打110或向附近派出所尋求協助，以利協助迷失老人儘快平安返家。 (圖記者陳昌毅攝)